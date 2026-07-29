Samo dva dana nakon što su u selu Drinjača kod Zvornika obeležene 34 godine od svirepog ubistva dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića, koga je, prema navodima, ubila pripadnica tzv. Armije BiH Elfeta Veseli, predsednik Demokratskog narodnog saveza (DNS) Nenad Nešić zatražio je hitnu proveru tvrdnji da li ona koristi vanzavodske pogodnosti i slobodno se kreće van ustanove u kojoj izdržava kaznu.

Tim povodom oglasio se i istoričar Ognjen Karanović, koji je u izjavi naveo:

„Mučeničko stradanje Svetog Slobodana Novomučenika Donjokameničkog 1992. godine predstavlja najgnusniji izraz fundamentalističkih vizija bošnjačke političke elite u Sarajevu o tome kako bi trebalo da izgleda budućnost srpskog naroda zapadno od reke Drine, posebno onog dela našeg naroda koji se ne miri sa činjenicom da živi u 'izlupanom i pohabanom bosanskom loncu' od države koju je osmislio Alija Izetbegović, a koju sada na aparatima održavaju njegovi duhovni, ideološki i biološki sinovi, uz obilatu pomoć levo-liberalne ludnice od Evropske unije.

Tako bi izgledala budućnost svakog Srbina da srpski narod nije stvorio svoju institucionalnu zaštitu – Republiku Srpsku. Da nije bilo te najmlađe srpske države, za svako srpsko dete i čeljade našao bi se makar po jedan demon u liku krvnika, Elfete Veseli.

I nije sporno, mada je zastrašujuće, što postoje takve utvare poput te šiptarske zlotvorice. Uostalom, fundamentalističko Sarajevo i separatistička Priština, uz podršku svetskih prestonica, pobrinuli su se da takve spodobe nastanu i opstanu. Međutim, nedopustivo je da nevina krv tog mučenog deteta i dalje vapi za nedostižnom ovozemaljskom pravdom.

A vapiće za njom dok god postoji Bosna i Hercegovina, ta tamnica srpskog naroda. Jer samo u ovakvoj Bosni i Hercegovini, skrojenoj po volji pojedinih svetskih sila, a za račun bošnjačkih nacionalista, moguće je da sudovi koji bi, navodno, trebalo da budu slepi na nacionalni, verski, etnički i rasni identitet, ne zadovolje pravdu za sve zločine kako se oni nikada nikome ne bi ponovili.

O kakvoj državi govorimo ako Sveti Novomučenik Slobodan, u krilu Božijeg proviđenja, ne može da dobije pravdu za zločin koji je počinjen nad njim i drugim srpskim dečacima i devojčicama? O kakvom miru govorimo kada u njemu nema pravde za zločine nad srpskom decom, ali ima slobode i sramno blagih presuda za zločince nad tom istom decom?

Puno Elfeta hoda tom užasnom državom, odnosno njenim federalnim delom. Čekaju priliku, čekaju novu šansu da unište još neku srpsku porodicu, da ugase još jednu srpsku mladost. I dočekaće je ako prethodno ne ugasimo državu Bosnu i Hercegovinu.

Neće je dočekati ako Republika Srpska bude slobodna i samostalna zemlja. To je jedini garant za opstanak srpskog naroda na tom vekovnom srpskom etničkom i istorijskom prostoru“, poručio je Karanović.

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