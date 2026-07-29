Nameštaj, kućni aparati i dekorativni predmeti iz tog perioda sve češće se mogu videti na oglasima i društvenim mrežama, gde privlače ljubitelje retro i „vintidž“ dizajna.

Posebnu pažnju privukli su lusteri iz sedamdesetih godina prošlog veka, koji su od nekadašnjeg uobičajenog dela enterijera postali traženi kolekcionarski primerci.

Dizajn koji je podsećao na svemirsko doba

Među najpoznatijim modelima izdvajaju se Meblo Guzzini XL lusteri sa opalnom kuglom, čiji je futuristički izgled bio inspirisan estetikom svemirskog doba i tadašnjom fascinacijom letećim tanjirima.

Mnogi se i danas prisećaju da su kao deca gledali u ove lustere i zamišljali da su NLO-i koji lebde iznad dnevne sobe.

Prepoznatljiv dizajn učinio ih je jednim od simbola enterijera sedamdesetih godina.

Danas se prodaju za nekoliko stotina evra

Interesovanje za ove lustere ne jenjava, a na oglasima se mogu pronaći po cenama koje dostižu nekoliko stotina evra, u zavisnosti od modela, očuvanosti i originalnih delova.

Njihova vrednost dodatno raste ukoliko su u odličnom stanju ili dolaze sa originalnim komponentama.

Kako su nastali legendarni lusteri?

Ovi modeli nastali su u saradnji fabrike nameštaja Meblo iz Nove Gorice i italijanske kompanije Guzzini.

Pored visećih lustera, proizvodili su se i stoni i podni modeli, izrađeni od akrila, metala, hroma i opalne plastike u karakterističnim nijansama bele, narandžaste i braon boje.

Spoj kvalitetnih materijala i futurističkog dizajna učinio ih je prepoznatljivim i van granica tadašnje Jugoslavije.

I danas izazivaju različita mišljenja. Dok jedni smatraju da predstavljaju vrhunac domaćeg industrijskog dizajna i simbol jednog vremena, drugi veruju da nisu mogli u potpunosti da pariraju najpoznatijim zapadnim brendovima. Ipak, jedno je sigurno – interesovanje za ove legendarne lustere iz godine u godinu sve je veće, a njihova vrednost na tržištu nastavlja da raste.