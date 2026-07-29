Policija uhapsila R. V. (35) iz okoline Sombora zbog sumnje da je nakon sukoba zadao više udaraca 54-godišnjem muškarcu, koji je od zadobijenih povreda preminuo.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su R. V. (35) iz okoline ovog grada zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo.

Prema navodima policije, sumnja se da je R. V. sinoć u okolini Sombora, nakon kraće rasprave i sukoba sa 54-godišnjim muškarcem, zadao više udaraca, usled kojih je žrtva zadobila teške povrede.

Lekari su pokušali da pomognu povređenom muškarcu, ali on je, uprkos naporima, preminuo od posledica zadobijenih povreda.

Policija je osumnjičenog ubrzo pronašla i uhapsila, a njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Nakon isteka zadržavanja, R. V. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru, koje će odlučiti o daljem toku postupka.

Istraga je u toku i utvrđuju se sve okolnosti koje su dovele do tragičnog sukoba.