Pevač Miroslav Ilić prima dve penzije, a jedna od njih je nacionalna, o kojoj je više puta pričao.

S obzirom da je Miroslav Ilić jedan od cenjenih narodnih pevača na našoj muzičkoj sceni, on zbog svog doprinosa kulturi prima nacionalnu penziju od 40.000 dinara.

Ilić je zahvaljujući bogatoj karijeri sebi i svojoj porodici omogućio lagodan život, pa pored raskošne vile Miroslav u dvorištu ima još dve kuće, manju šupu i pomoćno odeljenje, koje služi kao letnja kuhinja.

Dom Miroslava Ilića iako je uređen poput najlepših prestoničkih vila, nema tržišnu vrednost koju zaslužuje, najviše zbog lokacije, ipak pevač je pored porodice smatra najvrednijim što ima.

Otkrio i koliko troši

Kada je reč o nacionalnoj penziji, govorio je da nije dovoljno visoka, kao i da bi je radije vratio.

- Za sve ove godine jesam radio i zaradio. Koliko god da nam daš, uvek nam je malo. Za moje potrebe dovoljno je oko 3.000 evra mesečno i da ne misliš na zimu. Dok platiš ovo, platiš ono, kupiš ovo, kupiš ono, ostane ti za pristojan život. Inače, što se tiče nacionalne, radije bih je vratio, ne moramo baš u detalje - rekao je jednom prilikom pevač.

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