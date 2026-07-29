Jemenski pobunjenički pokret Huti priprema plan za uvođenje taksi za prolazak trgovačkih brodova kroz moreuz Bab el-Mandeb, jednu od najvažnijih pomorskih ruta na svetu koja povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom. Ukoliko bi plan bio sproveden, mogao bi da izazove nove poremećaje u međunarodnoj trgovini i transportu robe.

Ova inicijativa dolazi svega nekoliko dana nakon što su Huti 20. jula proglasili sveobuhvatni pomorski embargo protiv Saudijske Arabije, čime su dodatno podigli tenzije u regionu.

Prema informacijama agencije Rojters, ideja o uvođenju taksi razvijena je tokom jula, kada je delegacija Huta boravila u Iranu povodom sahrane ajatolaha Alija Hamneija.

Regionalni zvaničnici tvrde da su iranski predstavnici tokom sastanaka podržali ovaj plan, nakon čega su savetnici iz Irana otputovali u Jemen kako bi pomogli u formiranju regulatornog tela koje bi bilo zaduženo za naplatu taksi na južnom ulazu u Crveno more.

Prema istim izvorima, cilj je uspostavljanje sistema redovne naplate prolaska međunarodnim brodovima, uz istovremeno povećanje ekonomskog pritiska na Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike.

Kineski brodovi bili bi izuzeti

Prema navodima Rojtersa, kineski trgovački brodovi bili bi izuzeti od plaćanja ovih naknada. Kina je ranije vodila direktne razgovore sa Hutima kako bi obezbedila bezbedan i nesmetan prolaz svojih brodova kroz ovo područje.

Izbegavanje moreuza Bab el-Mandeb značilo bi da bi brodovi morali da plove oko južnog vrha Afrike, što bi putovanje između Evrope i Azije produžilo za oko 34 dana.

Rojters navodi i da međunarodne pomorske snage trenutno nemaju dovoljno kapaciteta da u potpunosti zaštite trgovačke brodove ukoliko Huti odluče da sprovedu ovakve mere.

Zapadne diplomate, prema istim informacijama, priznaju da trenutno ne postoji značajna politička volja za dodatno jačanje vojnih patrola u regionu.

Huti su ranije zarađivali i do 180 miliona dolara mesečno

Bab el-Mandeb predstavlja jednu od ključnih izvoznih ruta za Saudijsku Arabiju, pa bi eventualno uvođenje taksi moglo dodatno da poveća bezbednosne i ekonomske rizike u ovom delu sveta.

Rojters podseća da je nedavni napad na saudijski tanker u blizini luke Džizan, za koji su odgovornost preuzeli Huti, još jednom ukazao na ranjivost ovog pomorskog koridora.

Prema proceni panela Ujedinjenih nacija iz 2024. godine, Huti su ranije mogli da zarađuju i do 180 miliona dolara mesečno od brodarskih kompanija koje su plaćale za bezbedan prolaz. Ti podaci nisu nezavisno potvrđeni, ali ukazuju na značajan finansijski interes koji stoji iza najnovijeg plana o uvođenju zvaničnih taksi.