"Trenutni sukobi na Bliskom istoku izazivaju značajne humanitarne, ekonomske i geopolitičke posledice i remete globalnu trgovinu. Iako ljudske i ekonomske posledice ostaju u fokusu najneposrednije zabrinutosti, takođe se odvija i nadolazeća ekološka kriza", upozorava istraživanje koje prenosi Indipendent.

Navodi se da neočekivano dugo čekanje za više od 1.500 brodova u Persijskom zalivu stvara uslove koji pogoduju potencijalnom globalnom događaju "super-širenja" morske bioinvazije.

"Invazivne morske vrste imaju dubok ekološki i ekonomski uticaj na obale širom sveta... i izuzetno ih je teško, ako ne i nemoguće, iskoreniti kada se jednom nastane", rekla je koautorka istraživanja Kerolin Tepolt.

U istraživanju se navodi da, kada su brodovi usidreni na moru duže vreme, njihovi trupovi imaju tendenciju da akumuliraju guste zajednice morskih organizama, uključujući alge, školjke, dagnje i druge beskičmenjake.

Ova stvorenja koja biološki obrastaju oko broda, koji dugo vremena provodi usidren na jednom mestu, mogu da se zatim transportuju širom sveta kada brodovi nastave sa normalnim trgovinskim rutama.

Invazivni organizmi koji su transportovani na ovaj način su takođe otporni i brzo se prilagođavaju novim uslovima okoline, upozoravaja istraživanje.

Istraživači su pozvali vlasti da pojačaju upravljanje biološkim obrastanjem brodova i da prošire monitoring u lukama visokog rizika.

"Pozivamo relevantne zainteresovane strane širom sveta, uključujući operatere brodova, lučke vlasti i menadžere zaštite životne sredine, da se sada pripreme za zaostatak u zahtevima za upravljanje biološkim obrastanjem brodova i da sprovedu odgovarajuće mere kako bi se smanjila ova izuzetna pretnja biološkoj bezbednosti", navodi se u istraživanju.