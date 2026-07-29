Teška porodična tragedija dogodila se u selu Korenita kod Loznice, gde je žena, kako se sumnja, 18. jula nožem izbola svog supruga.

Muškarac je sa teškim povredama hitno prevezen u bolnicu, gde su se lekari dva dana borili za njegov život. Nažalost, uprkos naporima medicinskog osoblja, preminuo je 20. jula od zadobijenih povreda.

Prema saznanjima, osumnjičena žena je nakon napada uhapšena, a određena joj je mera pritvora zbog sumnje da je izvršila krivično delo ubistvo.

Nadležni organi rade na rasvetljavanju svih okolnosti pod kojima je došlo do zločina, dok će istraga utvrditi šta je prethodilo kobnom napadu.