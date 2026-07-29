Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u nastavku akcije „Armagedon“, uhapsili su pet muškaraca zbog sumnje da su putem interneta pribavljali, čuvali i delili materijal nastao seksualnom eksploatacijom dece, kao i da su maloletnike navodili da im šalju fotografije i snimke eksplicitnog sadržaja.

Po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, uhapšeni su I. M. (51) iz Beograda, V. L. (49) iz Valjeva, B. L. (37) iz Novog Sada, D. O. (59) iz Sremske Mitrovice i S. Đ. (24) iz Niša.

Sumnja se da su oni tokom dužeg vremenskog perioda preko interneta preuzimali, čuvali i delili sadržaje nastale seksualnom eksploatacijom dece.

Prema navodima istrage, osumnjičeni su na društvenim mrežama i aplikacijama otvarali lažne profile predstavljajući se kao devojčice uzrasta 11 i 12 godina, kako bi stupili u kontakt sa maloletnicima. Na taj način su, kako se sumnja, od dece zahtevali i pribavljali fotografije i video-snimke seksualno eksplicitnog sadržaja.

Takođe se sumnja da su putem aplikacije Telegram, kao i specijalizovanih čet-platformi, međusobno razmenjivali materijal nastao seksualnom eksploatacijom dece.

Pretresom stanova i drugih prostorija koje koriste osumnjičeni policija je pronašla računare i drugu računarsku opremu, a preliminarnim pregledom uređaja otkrivene su fotografije i video-zapisi koji predstavljaju materijal nastao seksualnom eksploatacijom dece.

Akciju su sproveli pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, u saradnji sa policijskim upravama u Beogradu, Valjevu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Nišu.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova ističu da je bezbednost dece apsolutni prioritet u radu Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, koja svakodnevno postupa po prijavama i sprovodi nacionalne i međunarodne akcije usmerene na zaštitu maloletnika u digitalnom okruženju.

Kako navode, tokom 2025. i 2026. godine uhapšeno je ukupno 75 osoba osumnjičenih za krivična dela na štetu dece u digitalnom prostoru, među kojima je veliki broj slučajeva u kojima su onlajn predatori ostvarivali direktan kontakt sa maloletnim žrtvama.

MUP je poručio da će, u saradnji sa domaćim i međunarodnim institucijama, nastaviti intenzivne aktivnosti na otkrivanju, identifikaciji i hapšenju počinilaca ovakvih krivičnih dela, kako bi internet bio bezbednije mesto za svako dete.