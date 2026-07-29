Prema najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), dugotrajan toplotni talas neće doneti samo ekstremno visoke temperature, već i ozbiljne posledice po zdravlje ljudi, povećan rizik od požara i probleme u saobraćaju, energetici i poljoprivredi.

Evo koje tri oblasti će biti najugroženije.

1. Zdravlje građana biće pod najvećim pritiskom

RHMZ upozorava da će višednevne ekstremne temperature dovesti do nagomilavanja toplotnog stresa, zbog čega raste rizik od toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije.

Posebno su ugroženi:

deca,

starije osobe,

hronični bolesnici,

trudnice,

ljudi koji rade ili borave na otvorenom.

Meteorolozi savetuju da se izbegava boravak na suncu između 10 i 17 časova, kada su temperatura i UV zračenje najjači, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama.

2. Dramatično raste opasnost od požara

Dugotrajne vrućine dodatno isušuju vegetaciju i zemljište, zbog čega se značajno povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom.

Najugroženiji su:

šumski kompleksi,

poljoprivredne površine,

nisko rastinje,

zapušteno zemljište.

RHMZ upozorava da se u ovakvim uslovima požari mogu veoma brzo širiti čak i kada nema jakog vetra, što dodatno otežava njihovo gašenje.

3. Problemi prete saobraćaju, struji i poljoprivredi

Ekstremne temperature utiču i na funkcionisanje infrastrukture.

Kako navodi RHMZ, očekuje se povećano opterećenje elektroenergetskog sistema zbog pojačane upotrebe klima uređaja, kao i veća potrošnja vode.

Visoke temperature mogu izazvati:

omekšavanje i deformaciju asfalta,

pregrevanje motora,

pucanje pneumatika,

veću verovatnoću saobraćajnih nezgoda zbog smanjene koncentracije vozača.

Problemi se očekuju i na železnici, gde postoji povećan rizik od deformacije šina usled ekstremnog zagrevanja.

Toplotni talas će pogoditi i poljoprivredu i stočarstvo, uz izražen toplotni stres za useve i domaće životinje, što može negativno uticati na prinose i produktivnostM, navodi RHMZ.

Poznato je kada će biti vrhunac toplotnog talasa, opširnije o tome čitajte u POSEBNOJ VESTI.

Podsetimo, građani širom Srbije dobili su upozorenje na mobilne telefone zbog jakog i dugotrajnog toplotnog talasa, uz apel da redovno prate zvanične informacije RHMZ-a i MUP-a.