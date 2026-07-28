Prema istim informacijama, A.T. je slobode lišen u štek stanu u tamošnjem naselju Vidrovan, a osim njemu, policajci su lisice na ruke stavili i Nikšićaninu N.M., za kojeg vjeruju da mu je pružao pomoć u skrivanju.

Devetnaestogodišnji A.T. je, kako se sumnja, 7. avgusta 2025. godine, u kompleksu Hotela Maestral u Budvi, pokušao da ubije visokopozicioniranog člana škaljarske ćelije Balkanskog narko kartela - Budvanina Marka Ljubišu.

Iz Uprave policije saopštili su da su službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad" uz asistenciju Sektora za borbu protiv kriminala realizovali ciljanu, preciznu i koordinisanu operaciju:

"Kojom je lociran i po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Podgorica, lišen slobode A.T. (19), državljanin Severne Makedonije, član jedne organizovane kriminalne grupe, osumnjičen za ubistvo u pokušaju člana suprotstavljene kriminalne grupe".

"Takođe, službenici Odeljenja bezbednosti Budva su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, lišili slobode N.M. (34) iz Nikšića, zbog sumnje da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela, na način što je, kako se sumnja, pružanjem pomoći i stvaranjem uslova omogućio da A.T. izbegne otkrivanje i lišenje slobode", saopštili su iz UP.

Navode da su njihovi službenici, preduzimajući aktivnosti na lociranju izvršilaca najtežih krivičnih dela i članova organizovanih kriminalnih grupa, locirali Tanaskovskog u jednom iznajmljenom objektu na području prigradskog naselja u Nikšiću, gdje je lišen slobode.

"Za A.T. je raspisana međunarodna poternica zbog sumnje da je 7. avgusta 2025. godine, u kompleksu hotela 'Maestral' u Budvi, izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju na štetu M.Lj. (56), člana suprotstavljene kriminalne grupe, na način što je, kako se sumnja, upotrebom vatrenog oružja ispalio dva projektila u njegovom pravcu, kojom prilikom je M.Lj. zadobio telesne povrede u predelu glave. Osumnjičenom se na teret stavljaju i krivična dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave. Kako se sumnja, A.T. je tokom planiranja i pripremnih radnji, radi infiltracije i sprovođenja kriminalnih aktivnosti, koristio falsifikovanu ispravu - ličnu kartu na ime J.G, državljanina Republike Srbije, na osnovu koje je boravio u jednom hotelskom objektu u svojstvu gosta", kazali su iz UP.

