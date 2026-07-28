Na području Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta BiH danas se obeležava Dan žalosti povodom tragične smrti pet planinara iz Zenice koji su izgubili živote tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji.

Odluku o proglašenju Dana žalosti donela je juče Vlada Federacije BiH, a potom je istu odluku doneo i gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić.

U skladu sa odlukom, zastave Bosne i Hercegovine istaknute su na pola koplja, odnosno pola jarbola, na svim zgradama institucija u Federaciji BiH i Brčko distriktu. Takođe, medijske kuće dužne su da svoje programske sadržaje prilagode obeležavanju Dana žalosti.

Podsećamo, tragedija se dogodila u subotu, 25. jula, tokom uspona sedmočlane ekspedicije na Elbrus, najviši vrh Evrope. U nesreći je život izgubilo pet članova ekspedicije, dok su dve osobe uspele da prežive.

Stradali su dr Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Dvoje poginulih bili su članovi Gorske službe spasavanja Zenica, dok je troje pripadalo Planinarskom društvu „Vedro“. Tragediju su preživeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Današnji Dan žalosti prilika je da se cela Bosna i Hercegovina priseti nastradalih planinara i oda poštu njihovim životima, hrabrosti i ljubavi prema planinama.