Vest o ubistvu Maje P. iz sela Gornjane kod Bora potresla je Srbiju! Nekoliko dana nakon jezivog zločina, oglasio se za Alo! otac ubijene.

- Molim vas, nemam snage da razgovaram, razumite me. Prijatno - rekao je kratko otac ubijene devojke za Alo!.



Prema dosadašnjim saznanjima iz istrage, Maja P. je, neposredno pre nego što je ubijena, pokušala da pronađe spas. Kako se sumnja, pozvala je svog oca i rekla mu da ju je partner Vladimir S. pretukao, a potom izgovorila reči koje su ga zauvek slomile:

Tata, ubi me Vlada!



Njen otac je odmah krenuo ka kući u kojoj se nalazila ćerka, ali, nažalost, nije uspeo da stigne na vreme. Kada je došao, tragedija se već dogodila.

Prema sumnjama istražitelja, Vladimir S. je nakon ubistva izvršio samoubistvo vešanjem u pomoćnom objektu na porodičnom imanju.

Na mesto tragedije ubrzo su stigli policija i ekipa Hitne pomoći. Maja P. pronađena je u predsoblju kuće sa teškim povredama nanetim oštrim predmetom, a lekari su mogli samo da konstatuju njenu smrt.

Tokom istrage pojavili su se i navodi da je brat osumnjičenog, koristeći aplikaciju za video-nadzor na telefonu, navodno video deo događaja koji se odvijao u dvorištu porodične kuće. Te informacije biće predmet dalje provere u okviru istrage.

Potresne scene zabeležene su i nakon zločina. Kako su ispričale komšije, otac Vladimira S. u očaju je ponavljao:

Kako ću njenim roditeljima na oči?



Meštani Gornjana i dalje ne mogu da poveruju da se ovakva tragedija dogodila u njihovom selu. Kažu da su Maja i Vladimir bili u vezi oko godinu dana i da nisu primećivali ozbiljnije probleme među njima.

Istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do zločina koji je zavio u crno dve porodice i potresao čitavu Srbiju.



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