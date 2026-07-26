Na planini Elbrus, na Kavkazu, danas su pronađena tela još tri planinara iz Bosne i Hercegovine, članova sedmočlane grupe koja je tokom silaska sa najvišeg vrha Evrope zatražila pomoć zbog ekstremnih vremenskih uslova.

Ruski Istražni komitet saopštio je da su tela pronađena na velikoj nadmorskoj visini, ali da njihova evakuacija još nije moguća zbog snažnog nevremena koje i dalje otežava rad spasilačkih ekipa.

"Pronađena su tela još tri žrtve i njihova lokacija je poznata, ali još uvek nisu evakuisana zbog lošeg vremena", rekao je izvor za rusku agenciju RIA Novosti.

Prema dosadašnjim informacijama, sedam državljana Bosne i Hercegovine samostalno se popelo na Elbrus, bez angažovanja profesionalnog vodiča. Tokom silaska, kada su se nalazili na oko 5.100 metara nadmorske visine, vremenski uslovi su se naglo pogoršali, zbog čega više nisu uspeli da nastave put.

Dvojica planinara preživela tragediju

U stravičnoj nesreći preživela su dvojica članova ekspedicije — Haris A. i Kemal V.

Jedan od njih uspeo je sam da se spusti sa planine i alarmira spasilačke službe. Nakon prijave nesreće, na teren su odmah krenule ekipe ruskog Ministarstva za vanredne situacije, koje su pronašle drugog preživelog planinara.

Spasioci su ranije pronašli i tela dvojice stradalih članova grupe, dok je potraga za ostalima nastavljena uprkos izuzetno teškim uslovima.

Pokrenuta istraga zbog tragedije

Istražno odeljenje Istražnog komiteta Rusije za Kabardino-Balkarsku Republiku pokrenulo je proveru okolnosti pogibije planinara.

Predsednik Istražnog komiteta Rusije Aleksandar Bastrikin naložio je pokretanje postupka i dostavljanje izveštaja o svim okolnostima nesreće.

Istražitelji sada pokušavaju da utvrde šta je dovelo do tragedije, uključujući i proveru da li je tokom uspona bilo eventualnih propusta u organizaciji i poštovanju pravila bezbednosti.

Elbrus — planina koja ne prašta greške

Planinarska zajednica ističe da Elbrus, iako se često smatra tehnički manje zahtevnom planinom, predstavlja izuzetno opasan teren zbog naglih promena vremena, snažnih vetrova i ekstremnih uslova na velikim visinama.

Nenad Ikonić iz Gorske službe spasavanja "Volf" Foča podsetio je da je ova planina već odnela mnoge živote.

godine je 48 penjača, odnosno alpinista nastradalo za jednu sezonu. Ti uslovi su takvi da čovek ne može da razume koliko mogu biti surovi. Bez obzira na spremnost, opremu i iskustvo, postoji mnogo faktora koji mogu dovesti do tragedije - rekao je Ikonić.

Dodao je da je lako naknadno analizirati događaje, ali da se na velikim visinama situacija može promeniti u svega nekoliko minuta.

Planinari iz Hercegovine odustali zbog vremena

Prema pisanju RTRS-a, planinari iz Gacka, Bileće i Trebinja izbegli su sličnu sudbinu jer su zbog loših vremenskih prilika odustali od uspona na najviši vrh Evrope.

Elbrus je ugašeni vulkan i najviši planinski vrh Rusije i Evrope. Nalazi se u Velikom Kavkazu, na jugu Rusije, u blizini granice sa Gruzijom.

Za sedmoro planinara iz Bosne i Hercegovine njihov san o osvajanju krova Evrope pretvorio se u tragediju koju je zavila u crno njihove porodice, prijatelje i celu planinarsku zajednicu.