Srbju od sutra zahvata toplotni talas. Sa severa Afrike očekuje se priliv sve vrelije vazdušne mase.

Već za vikend maksimalna temperatura biće iznad 35 stepeni.

Vrelina će biti još intenzivnija početkom avgusta i potrajala bi i tokom prve dekade avgusta, uz tempetrature lokalno i do 40 stepeni.

Ako se ostvare današnje prognoze, 6. i 7. avgusta temperature u Srbiji mogle bi da dostignu čak i 42°C.

Zahlađenja za sada nema na vidiku.

Nažalost, narednih 10 do 15 dana nema na vidiku da će biti značajnijih padavina i vreme bi bilo uglavnom suvo.

Očekuju se i tople noći, a u urbanim sredinama, u Vojvodini i Beogradu očekuju se i tropske noći, uz temperature od 20 do 25 stepeni.

Zbog velikih vrućina i suvog vremena, ne treba paliti vatru na otvorenom niti bacati opuške.

S obzirom na očekivane vremenske prlike, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Telegraf