Nova saznanja o stravičnoj nesreći na pružnom prelazu između Lalića i Odžaka dodatno su potresla javnost. Mlada majka (27), koja je prema nezvaničnim informacijama bila u sedmom mesecu trudnoće, krenula je sa trogodišnjim sinom na lekarski pregled kada je njihov automobil udario putnički voz. Oboje su poginuli na licu mesta.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Kurir, nesrećna žena bila je u sedmom mesecu trudnoće, dok je kod kuće ostalo njeno drugo dete, beba stara godinu i po dana.

Tog jutra krenula je sa sinom kod lekara na redovnu kontrolu zbog trudnoće. Nažalost, do ordinacije nikada nisu stigli. U automobilu su bili samo njih dvoje i oboje su izgubili život - navodi izvor upoznat sa slučajem.

Automobil potpuno uništen

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, voz je na pružnom prelazu udario putnički automobil kojim je upravljala dvadesetsedmogodišnjakinja.

Od siline udara automobil je potpuno smrskan, a prema prvim informacijama, voz ga je gurao oko 200 metara pre nego što se zaustavio.

Fotografije sa mesta tragedije pokazuju da je deo automobila ostao zaglavljen ispod lokomotive.

Prizor je bio jeziv. Vozilo je potpuno uništeno i putnicima nije bilo spasa - rekao je sagovornik upoznat sa istragom.

Tužilaštvo prikuplja dokaze

Na mestu nesreće uviđaj su obavili pripadnici Policijske uprave Sombor u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Somboru.

Iz tužilaštva je potvrđeno da je istraga u toku i da se preduzimaju sve radnje radi utvrđivanja uzroka tragedije.

Kako navode, tokom uviđaja izuzeti su video-zapisi, dok će biti pribavljena i kompletna dokumentacija koja se odnosi na rad i ispravnost signalizacije i uređaja na pružnom prelazu, kao i druga dokumentacija značajna za postupak.

Nadležni nastavljaju prikupljanje dokaza kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nesreće.

Alo/ Kurir