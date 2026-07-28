Porodica i prijatelji oprostili su se od Vladimira S. (29), koji je, prema sumnjama istražitelja, u nedelju u porodičnom domaćinstvu u selu Gornjane kod Bora ubio svoju nevenčanu suprugu Maju P. (31), a potom otišao u pomoćni objekat i izvršio samoubistvo vešanjem.

U selu Gornjane osvanule su čitulje u kojima je za sredu najavljena sahrana Vladimira S.

Od njega su se oprostili otac, brat i brojna rodbina.

Podsetimo, telo Maje P. pronađeno je u predsoblju porodične kuće bez znakova života, dok su policija i istražitelji telo Vladimira S. pronašli na tavanu pomoćnog objekta.

Tela stradalih prevezena su na obdukciju kako bi se utvrdili tačno vreme i uzrok smrti.

Poziv koji je ledeo krv

Tragedija koja je potresla meštane Gornjana počela je tokom popodnevnih časova.

Prema informacijama iz istrage, Maja P. je u trenutku kada je Vladimir S. nasrnuo na nju uspela da pozove člana svoje porodice.

Uplašenim glasom navodno je rekla da je nevenčani suprug napao i brutalno pretukao.

Članovi obe porodice odmah su krenuli ka imanju, ali kada su stigli, nesrećnoj ženi više nije bilo pomoći.

Jeziv prizor u kući

Komšije koje su stigle na lice mesta ostale su zatečene prizorom.

Kako se navodi, dvorište i unutrašnjost kuće bili su krvavi, zbog čega u prvom trenutku mnogi nisu smeli ni da priđu kapiji.

Policija je odmah blokirala celo područje i započela detaljan uviđaj.

Nakon što je pronađeno telo Maje P., policija je pretragom imanja pronašla i telo Vladimira S. u pomoćnom objektu.

Očeve reči koje su slomile sve

Nakon saznanja o tragediji, porodičnim imanjem odzvanjali su jauci i zapomaganje Vladimirovog oca.

Kako su preneli meštani, on je u šoku ponavljao samo jednu rečenicu:

„Kako ću njenim roditeljima na oči?“

Brat navodno video deo tragedije preko kamera

Prema informacijama iz istrage, u trenutku kada se tragedija događala, otac i brat Vladimira S. nisu bili kod kuće.

Otac je, kako se navodi, otišao u Bor da kupi gorivo, dok je brat bio na poslu.

Kako je domaćinstvo bilo pokriveno video-nadzorom, brat je tokom smene navodno slučajno otvorio aplikaciju na telefonu i video deo događaja koji se odvijao u dvorištu.

Odmah je, prema tim navodima, alarmirao porodicu i nadležne službe, ali je pomoć stigla prekasno.

Istraga je i dalje u toku, a policija i tužilaštvo utvrđuju sve okolnosti koje su prethodile ovoj porodičnoj tragediji.