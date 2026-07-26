Pet planinara iz Bosne i Hercegovine izgubilo je život na najvišem vrhu Evrope, a stručnjaci sada pokušavaju da objasne kako je došlo do tragedije na planini Elbrus u Rusiji. Novinar, publicista i iskusni planinar Zehrudin Isaković kaže da ih je na visini od oko 5.000 metara zatekla jedna od najopasnijih pojava na ovoj planini – takozvani "beli dan", kada se nebo, oblaci i sneg stope u jednu belinu, zbog čega čovek potpuno gubi orijentaciju.

Isaković je za "Avaz" rekao da još uvek nije uspeo da u potpunosti prihvati vest o tragediji koja je pogodila bh. planinarstvo.

-Još uvek nisam na pravi način procesuirao ovu beskrajno tužnu vest koju smo dobili sa Elbrusa. Sigurno će biti potrebni meseci da sve ovo nekako slegne i da prihvatimo činjenicu šta se dogodilo. Ovo je najveća tragedija u istoriji bh. planinarstva - rekao je Isaković.

Prema njegovim rečima, stradala je sedmočlana ekspedicija iz Zenice, u kojoj je pet planinara izgubilo život, dok su dvojica uspela da prežive.

Oni su se dugo pripremali za tu planinu. Poslednjih godinu dana živeli su za taj uspon, pripremali se, čitali, trenirali i sanjali da osvoje Elbrus. Nažalost, taj san se završio na najtragičniji mogući način - rekao je on.

Strašno nevreme na 5.000 metara

Isaković objašnjava da ih je tokom uspona iznenadila nagla promena vremenskih uslova na visini koja je izuzetno opasna i za najiskusnije planinare.

-Elbrus je poznat po veoma brzoj promeni vremena i snažnim vetrovima. Ovoga puta dogodio se fenomen koji planinari nazivaju "beli dan". To je trenutak kada se nebo, oblaci i bela planina spoje u jednu celinu. Sve oko vas postane belo i čovek više ne može da zna gde se nalazi niti u kom pravcu se kreće - objasnio je Isaković.

Kako je dodao, situacija je postala gotovo nemoguća kada je uz takve uslove počeo da duva vetar ogromne brzine.

-Kada u takvoj situaciji imate vetar od oko 70 kilometara na sat koji nosi sve pred sobom, možete samo da zamislite koliko je bilo teško. Nažalost, dogodilo se ono najgore - rekao je.

Mraz i iscrpljenost odneli živote

Govoreći o mogućnosti da su planinari stradali od posledica smrzavanja, Isaković kaže da su ekstremni vremenski uslovi najverovatnije bili presudni.

-Mislim da su ih teški uslovi na planini savladali. Vetar na Elbrusu može za veoma kratko vreme drastično da spusti temperaturu i telo tada veoma brzo gubi snagu. Čak su i spasilačke ekipe morale privremeno da obustave potragu, jer je postojala opasnost da i oni postanu žrtve nevremena - rekao je.

Dodao je da je jedan od članova ekspedicije uspeo da se spusti u dolinu i pozove pomoć, dok je drugi pronađen tokom spasilačke akcije.

Uzrok tragedije je veoma nagla promena vremena i ekstremni uslovi koji su ih zatekli na planini - zaključio je Isaković.

Elbrus izgleda pitomo, ali krije opasnosti

Iako se Elbrus često smatra tehnički manje zahtevnom planinom, Isaković upozorava da upravo u tome leži jedna od najvećih opasnosti.

-Elbrus je ugašeni vulkan i sa tehničkog stanovišta nije među najtežim planinama. Njegove padine nisu ekstremno strme i uz odgovarajuću opremu i znanje mnogi planinari mogu da ga osvoje. Međutim, najveća zamka su vremenski uslovi - rekao je.

Podsetio je da su se samo nekoliko dana ranije drugi planinari iz Bosne i Hercegovine popeli na Elbrus bez problema, jer ih je poslužilo lepo vreme.

-Imali su sunčan dan bez vetra, potpuno drugačiju situaciju. To je slično kao kod naše Bjelašnice, koja ume da bude pitoma i bezopasna, a već sutradan da postane planina koja ne prašta greške - objasnio je.

Na kraju je naglasio da su najveće opasnosti Elbrusa upravo jaki vetrovi i česta pojava "belog dana", koja može dovesti do potpune dezorijentacije čak i kod iskusnih planinara.

Avaz