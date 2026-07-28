Tri žene povređene su juče ujutru oko 5.30 časova kada je automobil, u kojem su bile na putu ka poslu, sleteo sa kolovoza na izlazu iz Majdanpeka, na regionalnom putu ka Beogradu, i završio u provaliji rudničkog površinskog kopa.

Automobilom je upravljala T. P. (32) iz Majdanpeka, koja je sa dve koleginice krenula u pogon fabrike „Termal inženjering“.

Iz za sada neutvrđenih razloga, vozačica je izgubila kontrolu nad vozilom, koje je potom sletelo sa puta.

Probio ogradu i završio iznad trase za kamione

Prema rečima očevidaca, automobil je najpre udario u zaštitnu ogradu, probio je, a zatim sleteo niz rudničku bermu i zaustavio se na ivici trase kojom se kreću teški teretni kamioni.

Samo ih je Bog spasao. Šta se tačno dogodilo, da li je vozila većom brzinom ili nije uspela da savlada krivinu, utvrdiće istraga. Automobil je najpre udario u desnu stranu kolovoza, zatim prešao u suprotnu traku, probio ogradu i sleteo u rudnički kop - ispričao je jedan od očevidaca, prenosi RINA..

Sve tri prevezene u bolnicu

Vozačica i njene dve koleginice zadobile su povrede i kolima Hitne pomoći prevezene su u Opštu bolnicu u Majdanpeku, gde im je ukazana medicinska pomoć.

Stepen njihovih povreda za sada nije zvanično saopšten.

Policija je obavila uviđaj, a tačne okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode biće utvrđene istragom.