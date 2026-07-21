Vlada Republike Srpske odlučila je na telefonskoj sednici da 4. avgust proglasi Danom žalosti.

Odluka je doneta povodom obeležavanja Dana sećanja na stradale i prognane Srbe tokom vojne operacije "Oluja", koja je počela 4. avgusta 1995. godine.

Sećanje na žrtve i izbeglice

Prema podacima koje navode institucije Republike Srpske i Srbije, tokom operacije "Oluja" ubijeno je ili se i dalje kao nestalo vodi oko 2.000 Srba, dok je više stotina hiljada ljudi napustilo svoje domove.

Već u prvim satima operacije iz Kninske Krajine krenule su kolone izbeglica koje su, automobilima, traktorima, kamionima, zaprežnim kolima i peške, napuštale područje i odlazile ka Republici Srpskoj i Srbiji.

Dan različitog sećanja

Dok Hrvatska 5. avgusta obeležava godišnjicu operacije "Oluja" kao Dan pobede i domovinske zahvalnosti, u Republici Srpskoj i Srbiji isti događaj predstavlja Dan sećanja na stradale i prognane Srbe.

Povodom toga će 4. avgusta u Republici Srpskoj zastave biti spuštene na pola koplja, a planirane su i komemorativne manifestacije posvećene žrtvama i prognanima.

Izvor: RTRS