Tusk se oglasio nakon što se na društvenim mrežama pojavio video snimak na kome se vide trojica Poljaka kako tuku Ukrajinca i njegovu devojku u Vroclavu, navodno nakon nesuglasica u prodavnici, prenosi Rojters.

Dvojica napadača su uhapšena u ponedeljak.

"Svako ko počini takva gnusna dela deluje direktno protiv interesa Poljske. Radite protiv Poljske, u korist Rusije i u korist poljskog i ukrajinskog nacionalizma, rekao je Tusk na sednici vlade.

Kako navodi agencija, iako Varšava ostaje čvrsti pristalica Kijeva, Ukrajinci koji žive u Poljskoj suočavaju se sa rastućim neprijateljstvom javnosti poslednjih godina, jer je početni talas simpatija nakon početka sukoba u Ukrajini ustupio mesto umoru od izbeglica.

Odnosi su takođe pogoršani i zbog odluke Ukrajine da nazove vojnu jedinicu po grupi nacionalističkih pobunjenika iz Drugog svetskog rata, kojima se dive u Ukrajini zbog borbe protiv nacista i Sovjeta, ali koje su u Poljskoj učestvovale u masakrima Poljaka.

Osim nedeljnog incidenta, nedavno je u Poznanju pretučen 60-godišnji Poljak na tramvajskoj stanici nakon što je stao u odbranu ukrajinskog dečaka koga su verbalno zlostavljala trojica muškaraca, a u gradu Bjelsko-Bjala, 54-godišnji Poljak je snimljen kako vređa dve ukrajinske devojčice zbog njihove nacionalnosti, prenosi Tanjug.

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