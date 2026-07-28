Voditeljka Naga Mančeti napušta jutarnji program BBC-ja posle čak 17 godina provedenih u emisiji „BBC Breakfast“.

Jedno od najprepoznatljivijih TV lica britanskog javnog servisa od januara će preuzeti vođenje jutarnjeg programa na radiju BBC Radio 5 Live, gde će zameniti dosadašnje voditelje Rejčel Berden i Rika Edvardsa, koji se povlače sa tih pozicija krajem decembra.

Naga Mančeti pridružila se emisiji "BBC Breakfast" 2009. godine, a slušaocima Radija 5 Live već je dobro poznata, budući da od 2021. vodi njihov radni prepodnevni program.

Prema podacima koje je BBC objavio ranije ovog meseca, njena godišnja zarada za rad na televizijskom jutarnjem programu iznosila je između 360.000 i 364.999 funti, što je svrstava među najplaćenija lica javnog servisa.

Vest o njenom odlasku dolazi nakon što se prošle godine našla u centru pažnje zbog optužbi za navodno neprimereno ponašanje prema mlađim članovima produkcijskog tima.

Kako je ranije pisao list The Sun, rukovodstvo BBC-ja pozvalo je voditeljku na razgovor zbog navoda da je krajem 2024. godine maltretirala jednu od najmlađih zaposlenih u redakciji. Prema tim tvrdnjama, Mančeti je koleginicu neosnovano optužila za krađu, što je dovelo do zatvorenog sastanka sa nadređenima.

Među optužbama se našao i navod da je oštro kritikovala jednog pripravnika zbog toga što je, navodno, na pogrešan način namazao Marmite na njen tost.

Navodi o navodnom zlostavljanju zaposlenih izazvali su veliku pažnju britanske javnosti, dok se BBC tim povodom nije detaljnije oglašavao.

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