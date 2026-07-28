U Višem sudu u Nišu nastavljeno je suđenje Ljubisavu T. (81), optuženom da je prošle godine u ataru sela Pirkovac kod Svrljiga iz lovačke puške „mauzer“ usmrtio svog komšiju, a potom njegovo telo premestio u susedno selo Radenkovac.

Tragedija koja je potresla ovaj kraj dogodila se 28. avgusta prošle godine, kada su se, prema navodima optužnice, posle više od četiri decenije zategnutih odnosa sreli Ljubisav T. i njegov komšija u bašti koja se nalazila na granici njihovih njiva.

Njih dvojica, kako je ranije navedeno, nisu razgovarali više od 40 godina.

Veštačenje otkrilo detalje pucnja

Na poslednjem ročištu svoj iskaz dala je doktorka i sudska veštakinja Aleksandra Antović, koja je obavila obdukciju stradalog.

Ona je navela da rana nije nastala tako što je cev puške bila direktno prislonjena uz telo.

-Sa sigurnošću se može tvrditi da usta cevi nisu bila prislonjena uz ranu. Pronađene su dve barutne čestice, a moguće je da ih je bilo i više, ali to zbog stanja materijala nije moglo da se utvrdi. Takve čestice mogu nastati prilikom opaljenja oružja sa udaljenosti od oko 30 do 50 centimetara, pa do jednog metra - navela je veštakinja.

Na osnovu iznetih nalaza, postoji mogućnost da je pucanj ispaljen sa distance manje od jednog metra.

Tvrdio da je došlo do otimanja oko puške

Prema ranijem iskazu Ljubisava T., tog dana je u rukama imao lovačku pušku „mauzer“.

Kako je tvrdio, između njega i komšije došlo je do svađe kada ga je optužio da mu je ukrao novčanik sa novcem iz kuće.

Nakon što je to negirao, prema verziji događaja koju je izneo optuženi, došlo je do otimanja oko oružja, koje je u jednom trenutku opalilo i pogodilo muškarca u grudi.

Od zadobijenih povreda, smrt je nastupila odmah.

Telo premestio u drugo selo

Ljubisav T. je ranije na sudu rekao da je telo premestio u Radenkovac.

Kako je objasnio, to je učinio kako bi dobio na vremenu, jer je navodno planirao da napusti Srbiju.

Suđenje se nastavlja, a sud će kroz iskaze svedoka i veštačenja pokušati da utvrdi sve okolnosti tragedije u kojoj je višedecenijski komšijski sukob dobio tragičan epilog.

Kurir