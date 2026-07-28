Noć u Beogradu protekla je bez većih incidenata i saobraćajnih nezgoda, a ekipe Hitne pomoći intervenisale su više od stotinu puta, potvrđeno je iz ove službe.

Prema informacijama iz Hitne pomoći, tokom noći obavljeno je ukupno 113 intervencija, od kojih je devet bilo na javnim mestima.

Kako je rečeno, nije bilo težih saobraćajnih nesreća niti drugih većih vanrednih događaja koji bi zahtevali povećan angažman ekipa.

Najveći broj poziva odnosio se na hronične bolesnike i psihijatrijske pacijente, kojima je ukazana neophodna medicinska pomoć.

Nadležni navode da je noć protekla relativno mirno u odnosu na uobičajen broj intervencija koje ekipe Hitne pomoći imaju tokom letnjih meseci.