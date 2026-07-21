Tri osobe zadobile su lakše povrede u tri saobraćajne nesreće koje su se tokom noći dogodile u Beogradu, potvrđeno je iz Hitne pomoći.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći intervenisale su ukupno 124 puta, od čega je 21 intervencija bila na javnom mestu.

Kako je rečeno za Tanjug, u tri odvojene saobraćajne nezgode lakše su povređene tri osobe.

Tokom noći za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici, kao i pacijenti sa srčanim i respiratornim tegobama, među kojima je bilo najviše astmatičara.