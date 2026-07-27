U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u selu Džigolj kod Prokuplja teško su povređeni muškarac i žena, supružnici koji su bili u ranim četrdesetim godinama.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je drugo vozilo prešlo u suprotnu saobraćajnu traku i naletelo na automobil u kojem se nalazio bračni par.

Oboje povređenih zadobili su povrede glave i vrata.

Na lice mesta odmah je izašla ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Prokuplje, koja im je ukazala prvu pomoć, nakon čega su prevezeni na Odeljenje urgentne medicine Opšte bolnice Prokuplje.

Kako se saznaje, u toku je dijagnostika i lekari utvrđuju stepen povreda.

Policija je obavila uviđaj, a tačne okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode biće poznate nakon završetka istrage.

Kurir