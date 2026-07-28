OVAN

POSAO: Samouvereni ste, ambiciozni, spremni da poslednji atom energije potrošite na posao. Pravite tajne poslovne planove, koje ćete teško realizovati jer nisu bazirani na činjenicama.

LJUBAV: Emocije su vam proradile i imate utisak da je vaš partner savrsen, kao i veza. Ne dozvoljavate ikakve komentare na konto veze i voljene osobe. Živite u svetu zaljubljenih.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje prikazano. Skloni ste alergijama, problemima vezanim za hormone i infekcijama. Bilo bi dobro da se pričuvate i da podignete imunitet.

BIK

POSAO: Očekuje vas kraći poslovni put. Prilično ste ubedljivi prilikom poslovnih pregovora. Potpisujete sporazum o poslovnoj saradnji i jako ste zadovoljni zbog postignutog uspeha.

LJUBAV: Prisutna je doza nesigurnosti na emotivnom polju. Imate simpatiju, ali ne znate kako da se tačno postavite prema njoj. Niste sigurni da li je zainteresovana za vezu sa vama.

ZDRAVLJE: Zdravlje je odlično. O svemu vodite računa: da se pravilno hranite, da se dovoljno odmarate, da se ne iscrpljujete previše na poslu. Vaš trud daje rezultate.

BLIZANCI

POSAO: Imate odličnu komunikaciju kako sa kolegama tako i sa inostranim saradnicima. Komunikacija zapinje jedino sa nadređenom osobom zbog različitog pogleda na obaveze.

LJUBAV: Emocije su vam proradile i imate potrebu da budete stalno na vezi sa voljenom osobom. Slobodne vreme u potpunosti posvećujete partneru i maksimalno uživate.

ZDRAVLJE: Kosti su prilično osetljive. Mogući su bolovi u kičmi, reuma, problemi sa kolenima... Gledate da se što manje krećete zbog navedenih problema.

RAK

POSAO: Uspešno završavate poslove koje su vezane sa zakonom. Konačno dobijate informaciju da je sudski proces završen i da ste vi dobili presudu. Bolje se osećate.

LJUBAV: Prilično ste stidljivi iako ste u vezi. Imate blokadu kada je ispoljavanje emocija u pitanju. Partner je svestan vaše nesigurnosti, ali isto tako i osećanja koje gaji prema vama.

ZDRAVLJE: Imunitet vam nije najjači. Bilo bi dobro da pod hitno uradite nešto po tom pitanju. Kosti su vam prilično osetljive. U psihološkom smislu skloni ste neraspoloženju.

LAV

POSAO: Fokusirani ste na komunikaciju sa inostranim saradnicima i ona se odlično odvija. Ne želite prvi da spomenete finansije, ali očekujete da vam proslede novac za troškove.

LJUBAV: Uživate u stabilnom odnosu sa partnerom. Emocije su vam intenzivne. Jasno vam je da je voljena osoba zaljubljena i prija vam što se osećate kao centar nečijeg univerzuma.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. U ovoj oblasti se ne vide neki ozbiljni problemi. Najbolje da nastavite da praktikujete stvari koje su dovele do stabilnog zdravstvenog stanja.

DEVICA

POSAO: Očekuju vas manje teškoće na poslu. To vas ne destimuliše niti bitno utiče na realizaciju poslovnog plana. Ulažete napor da prevaziđete teškoće i prevazilazite ih u hodu.

LJUBAV: Pred vama je novo poznanstvo. Prijatelji su zabrinuti jer ste sami i zato vas upoznaju sa osobom za koju misle da bi bila dobra za vas. Simpatije se odmah rađaju.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje prikazano. Prilično ste osetljivi i prisutan je širi dijapazon mogućih problema. Obratite pažnju na disajne organe, alergije i digestivni sistem.

VAGA

POSAO: Koncentracija i komunikacija vam nisu jače strane. Gledajte da budete jasni i nedvosmisleni. Postoji mogućnost da se ne razumete najbolje sa saradnicima.

LJUBAV: U mislima vam je bivši partner. Priznajete sebi da ste napravili dosta grešaka koje su dovele do međusobnog udaljavanja. Da ste u mogućnosti drugačije bi se poneli.

ZDRAVLJE: Imunitet vam nije najjači. Bilo bi dobro da generalno povedete računa o zdravlju. Mogući su problemi sa hormonima, infekcijama, disajnim organima i stomakom.

ŠKORPIJA

POSAO: Ulažete svu svoju energiju u posao. Imate jasne ciljeve, ambiciozni ste, želite da budete bolji od drugih. Vaš trud i rezultati su evedentni. Nadređena osoba vas hvali.

LJUBAV: Emocije su vam zvezda vodilja. Osećate se dobro u vezi i smatrate da je sve u redu. Emocije zaslepljuju vaš razum. Promiče vam da voljena osoba nije iskrena prema vama.

ZDRAVLJE: Zdravlje je generalno stabilno. Kao osetljivi delovi tela prikazani su urogentilani trakt, bubrezi i glava. U slučaju pojave simptoma najbolje je odmah reagovati.

STRELAC

POSAO: Uživate u radnim obavezama. Za vas je to način da iskažete i dokažete svoje sposobnosti. Intuicija je naglašena i oslanjate se na nju tokom procesa rada.

LJUBAV: Svesni ste da vam je posao prioritet i da se partnerka oseća zapostavljeno. Rešeni ste da promenite ponašanje i danas joj se u potpunosti posvećujete. Partnerka je oduševljena.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Međutim, mogući su problemi prolaznog tipa vezani za disajne organe, infekcije, alergije. Bilo bi dobro da preventivno ojačate imunitet.

JARAC

POSAO: Razmišljate o odlasku u inostranstvo. Imate utisak da je to najbolji način da dođete do para. Problem je što su finansije slabe pa nema dovoljno novca za put i troškove.

LJUBAV: Uživate u emocijama i stabilnom ljubavnom odnosu. Trudite se da što više vremena provedete sa voljenom osobom. Ona vam daje osećaj sigurnosti i stabilnosti.

ZDRAVLJE: Oblast zdravlja nije najbolje prikazana. Osetljivi ste. Mogući su problemi vezani za disajne organe, alergije, hormone, infekcije. Gledajte da podignete imunitet što pre.

VODOLIJA

POSAO: Nemate pravilan odnos prema novom poslovnom projektu. Kada se fokusirate na sitnice gubite pojam o celini. Pokušajte da budete objektivniji i da povezujete stvari.

LJUBAV: Komunikacija sa partnerom nije najbolja. U cilju izbegavanja sukoba svesno krijete neke stvari od druge polovine. Pravite grešku koja može skupo da vas košta.

ZDRAVLJE: Stomak vam je jako osetljiv. Pazite šta jedete i šta pijete. Stomak bi mogao da odreaguje na neadekvatu hranu odnosno priliv pića odnosno alkohola u nerazumnoj količini.

RIBE

POSAO: Prilično ste samouvereni, fokusirani na posao i željni afirmacije. Želite da posao obavite u što kraćem roku. Iz tog razloga neke poslovne ideje neće biti jasno predočene.

LJUBAV: Imate simpatiju, ali ne i inicijativu. Druga strana budi u vama emocije i želju da ga mazite i pazite. Druženje je aktuelno, ali za sada nijedna strana ne spominje vezu.

ZDRAVLJE: Potrebno je da povedete računa o zdravlju. Prilično ste opušteni i ne razmšljate o tome šta prija, a šta ne vašem organizmu. Čuvajte se alkohola, infekcija i alergija.