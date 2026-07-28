Vladimir S. (29) ubio je u nedelju u porodičnom domaćinstvu u selu Gornjanu kod Bora svoju nevenčanu suprugu Maju P. (31), nakon čega je otišao u štalu i izvršio samoubistvo vešanjem!

Nesrećna žena pronađena je bez znakova života u predsoblju kuće, dok su telo osumnjičenog istražitelji i pripadnici policije otkrili na tavanu pomoćnog objekta. Tela stradalih prevezena su na obdukciju kako bi se utvrdili tačno vreme i uzrok smrti, dok policija i tužilaštvo nastavljaju rad na rasvetljavanju svih okolnosti ove tragedije.

Zločin koji se odigrao u popodnevnim časovima duboko je potresao meštane ovog sela. Drama je započela kada je Maja P. u trenutku dok je Vladimir nasrtao na nju uspela telefonom da pozove člana svoje porodice. Uspaničenim i uplašenim glasom saopštila mu je da ju je nevenčani suprug brutalno tuče. Članovi njene i Vladimirove porodice odmah su pojurili ka imanju u Gornjanu, ali kada su stigli na lice mesta, nesrećnoj ženi više nije bilo spasa.

Dvorište i unutrašnjost kuće bili su natopljeni krvlju, zbog čega okupljene komšije u prvom trenutku nisu smele ni da priđu kapiji. Pripadnici policijske uprave u Boru odmah su blokirali celo područje i započeli detaljan uviđaj. Nakon što je telo Maje P. pronađeno u predsoblju, pretragom domaćinstva policija je na tavanu štale zatekla i telo Vladimira S.

Nakon strašnog saznanja, porodičnim imanjem prolamali su se krici i zapomaganje Vladimirovog oca, koji je u šoku iznova ponavljao samo jednu rečenicu:

„Kako ću njenim roditeljima na oči?"

- U vreme kada se odigravao zločin, otac i brat osumnjičenog Vladimira S. nisu bili kod kuće, otac je otišao u Bor da kupi gorivo, dok je brat bio na poslu. Budući da je domaćinstvo pokriveno video-nadzorom, brat osumnjičenog je tokom smene sasvim slučajno otvorio aplikaciju na mobilnom telefonu. Na ekranu je uživo svedočio jezivom prizoru dok je gledao kako Vladimir u dvorištu mučki tuče i na kraju ubija Maju P. On je odmah alarmirao rođake i nadležne službe, ali je po njihovom dolasku već bilo prekasno - rekao je izvor blizak slučaju.







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