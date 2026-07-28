Rutinsko sređivanje starih porodičnih dokumenata u gradu San Đorđo Kanaveze blizu Torina pretvorilo se u životno otkriće za Fabija Minetija koje mu je donelo neočekivano bogatstvo, izveštava Dnevnik.si.

U martu 2022. godine, oko godinu i po dana nakon očeve smrti, dok je sređivao svoje nasledstvo, Mineti je na samom dnu fioke naišao na dve štedne knjižice iz 1970-ih.

Knjižice su pripadale njegovim roditeljima, Luiđiju i Bernardini, koji su ih otvorili u filijali tadašnje štedionice Cassa di Risparmio di Torino. Ukupan isplaćeni iznos je premašio pet miliona lira, što je u to vreme bio prilično veliki novac.

Porodica je očigledno vremenom potpuno zaboravila na novac, pa štedne knjižice nikada nisu zatvorene, niti su roditelji ikada podigli deponovana sredstva, piše lokalni portal giornalelavoce.it.

Izračunavanje vrednosti

Nakon neobičnog otkrića, Mineti se obratio udruženju "Đustitalija" (Giustitalia), koje se bavi zaštitom prava potrošača i pravnim postupcima za povraćaj novca sa starih štednih uloga i hartija od vrednosti.

Njihovi stručnjaci su izračunali trenutnu vrednost zaboravljenog porodičnog novca. Pritom nisu samo izvršili jednostavnu konverziju iz lira u evre, već su uključili i revalorizaciju, zakonsku kamatu i kamatu koja se akumulirala tokom skoro pedeset godina. Kada se postupak završi, banka koja je nasledila bivšu štedionicu moraće Minetiju da isplati čak 110.000 evra.

Pravna bitka oko zastarelosti

Ključno pravno pitanje u takvim slučajevima je pitanje zastarelosti, jer italijanske banke često pozivaju na zakonski desetogodišnji rok.

Međutim, udruženje "Đustitalija" ističe da su uspešno zastupali stav da zastarelost počinje da teče tek od dana kada su dokumenti zaista pronađeni.

Naime, naslednik nije mogao da zna za postojanje štednih uloga do tog trenutka i stoga nije mogao da ostvari svoja prava. Ovo pravno tumačenje je takođe presudilo i u korist naslednika iz oblasti Torina, zaključuje Dnevnik.si.