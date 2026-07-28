Državljanin Severne Makedonije Andrej T. (19), za kojim je bila raspisana međunarodna poternica Interpola zbog sumnje da je pokušao da ubije Budvanina Marka Ljubišu, zvanog Kan, uhapšen je u Nikšiću u koordinisanoj akciji crnogorske policije.

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, Andrej T. pronađen je u iznajmljenom stanu u nikšićkom naselju Vidrovan, gde se skrivao od organa gonjenja.

U istoj akciji uhapšen je i Neno M. (34) iz Nikšića, za koga se sumnja da je osumnjičenom pomagao da izbegne hapšenje i skrivao ga od policije.

Prema navodima istrage, Andrej T. se sumnjiči da je 7. avgusta 2025. godine u kompleksu hotela Maestral u Budvi pokušao da ubije Marka Ljubišu, zvanog Kan, koji se u medijima dovodi u vezu sa pripadnicima takozvanog škaljarskog kriminalnog klana.

Sumnja se da je tom prilikom ispalio dva hica iz vatrenog oružja prema Ljubiši, koji je zadobio povrede u predelu glave, ali je napad preživeo.

Istražitelji navode da je osumnjičeni član organizovane kriminalne grupe, a osim za pokušaj ubistva, tereti se i za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, kao i za falsifikovanje isprava.

Tokom istrage utvrđeno je da je, u pripremi napada, koristio falsifikovanu ličnu kartu Republike Srbije na ime druge osobe kako bi se prijavio kao gost u jednom hotelu i nesmetano organizovao izvršenje krivičnog dela.

Iz crnogorske policije ističu da je hapšenje rezultat ciljane i koordinisane akcije Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“ i Sektora za borbu protiv kriminala, usmerene na lociranje i hapšenje izvršilaca najtežih krivičnih dela i pripadnika organizovanih kriminalnih grupa.

Nakon hapšenja, protiv osumnjičenih će biti preduzete dalje zakonom predviđene mere u saradnji sa nadležnim pravosudnim organima.

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