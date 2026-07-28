Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Obrenovac, zadržali su tridesetdvogodišnjeg vozača M. H. (32) koji je izazvao saobraćajnu nezgodu upravljajući automobilom u stanju potpune alkoholisanosti, a testiranjem je utvrđeno i prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu.

Prema informacijama iz policije, saobraćajna nezgoda dogodila se u ponedeljak, 27. jula 2026. godine oko 20.30 časova u Obrenovcu, kada je prijavljeno oštećenje jednog putničkog vozila.

Dolaskom na lice mesta, policijski službenici zatekli su M. H. koji je automobilom udario u propisno parkirano vozilo i pričinio materijalnu štetu.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozač imao čak 3,04 promila alkohola u organizmu, što predstavlja stanje potpune alkoholisanosti i nasilničku vožnju.

Nakon toga podvrgnut je i testiranju na prisustvo psihoaktivnih supstanci, koje je pokazalo da je bio pozitivan na benzodijazepine (BZO), odnosno lekove za smirenje.

Zbog učinjenog prekršaja, policija mu je odredila zadržavanje do 24 časa u skladu sa Zakonom o prekršajima.

Osumnjičeni će danas, 28. jula, u 15.30 časova biti priveden dežurnom sudiji za prekršaje, koji će odlučivati o daljim merama. Za ovakve prekršaje predviđene su visoke novčane kazne, kazneni poeni i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Policija još jednom apeluje na vozače da ne upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, jer na taj način ozbiljno ugrožavaju svoju i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.