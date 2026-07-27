Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su M. P. (51) iz okoline Pančeva zbog sumnje da je počinio krivična dela nasilje u porodici i nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija.

Prema navodima MUP-a, osumnjičeni se tereti da je vređao i pretio svojoj supruzi i trima ćerkama, od kojih su dve maloletne, a sumnja se i da im je pretio pištoljem.

Policija je, po nalogu nadležnih organa, pretresla stan i druge prostorije koje koristi osumnjičeni, gde je pronašla i oduzela pištolj sa osam metaka, karabin sa optikom i lovačku pušku, kao i više desetina komada municije različitog kalibra za koju nije posedovao dozvole.

Osumnjičenom su, u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, izrečene hitne mere privremenog udaljenja iz stana, kao i zabrana kontakta i prilaska žrtvama nasilja.

Kako se sumnja, prilikom dovođenja u službene prostorije Policijske uprave u Pančevu, M. P. je vređao policijskog službenika, zbog čega će protiv njega biti podneta i prekršajna prijava.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.