Mlada maturantkinja Dragana Ć. (18) iz Zaječara imala je planove i snove kao i svaka devojka njenih godina. Međutim, njen život prekinut je na najstrašniji način, a slučaj koji je potresao čitav istočni deo Srbije ostao je upamćen kao jedan od najtežih zločina u ovom kraju.

Dragana Ć. bila je učenica završnog razreda Ekonomske škole u Zaječaru. Njena porodica i prijatelji opisivali su je kao mirnu, vrednu i nasmejanu devojku koja je trebalo da zakorači u novo životno poglavlje.

Međutim, umesto priprema za maturu i planova za budućnost, njeni najbliži su se našli u najgoroj mogućoj situaciji — u potrazi za nestalom ćerkom.

Nestanak koji je digao Zaječar na noge

Dragana je nestala 8. decembra 2014. godine. Kada se nije vratila kući, porodica je alarmirala nadležne, a policija je pokrenula potragu.

Vest o nestanku mlade maturantkinje brzo se proširila Zaječarom. Meštani su se uključili u potragu, nadajući se da će se devojka pronaći živa i vratiti svojoj porodici.

Ali, dani neizvesnosti pretvorili su se u najcrnji scenario.

Telo Dragane Ć. pronađeno je u okolini Zaječara, u ataru sela Glogovica. Umesto srećnog povratka kući, porodica je dobila vest koja ih je zauvek slomila.

Istraga otkrila stravične detalje

Policija je ubrzo došla do osumnjičenog Čedomira Đ. iz okoline Zaječara.

Tokom istrage utvrđivane su sve okolnosti zločina, a kao mogući motiv pominjala se opsesivna ljubomora i odnos osumnjičenog prema mladoj devojci.

Zločin je izazvao ogroman šok u javnosti, posebno zbog činjenice da je žrtva bila tek na pragu života.

Meštani su danima pričali o tragediji koja je pogodila porodicu Ć. i o devojci čiji su život i snovi prekinuti prerano.

Presuda za ubistvo maturantkinje

Nakon sprovedenog sudskog postupka, Čedomir Đ. proglašen je krivim za ubistvo Dragane Ć.

Sud mu je izrekao kaznu od 40 godina zatvora, čime je okončan jedan od najpotresnijih slučajeva crne hronike na istoku Srbije.

Godinama kasnije, ime Dragane Ć. ostalo je u sećanju ljudi iz Zaječara kao simbol tragedije koja je zauvek promenila jednu porodicu.

Iza sudskih spisa ostala je priča o mladoj devojci koja je imala pravo na život, ljubav i budućnost, ali joj je to bilo nasilno oduzeto.

Njena sudbina ostala je kao bolna opomena da iza svake crne hronike stoje ljudi, porodice i životi koji više nikada neće biti isti.