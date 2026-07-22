Vozač sanitetskog vozila iz Vranja teško je povređen kada je na njega naleteo teretni kamion nakon što je zbog kvara zaustavio vozilo kojim je prevozio dete ka Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu.

Prema saopštenju Zdravstvenog centra Vranje, do nezgode je došlo na putu između Vranja i Niša, nakon što je na sanitetskom vozilu došlo do kvara na elektroinstalaciji. Vozač je zaustavio vozilo u skladu sa pravilima struke i vodeći računa o bezbednosti pacijenta i medicinske ekipe.

Prilikom izlaska iz vozila na njega je naleteo teretni kamion, usled čega je zadobio teške telesne povrede.

Na mestu nesreće zatekla se doktorka koja je odmah preuzela brigu o detetu i bezbedno ga transportovala u Univerzitetski klinički centar Niš, gde je uspešno zbrinuto.

Povređeni vozač je nakon ukazane pomoći prevezen u Opštu bolnicu u Leskovcu, a potom i u Univerzitetski klinički centar Niš na dalje lečenje.

Iz Zdravstvenog centra Vranje uputili su podršku svom zaposlenom i zahvalili doktorki, kao i svim zdravstvenim radnicima koji su brzom reakcijom omogućili da dete bezbedno stigne