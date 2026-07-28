U stravičnoj tragediji na planini Elbrus u Rusiji život je izgubilo petoro iskusnih alpinista iz Zenice - dr Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su nesreću uspeli da prežive Haris Adilović i Kemal Vidimlić! Članovi ekspedicije nastradali su usled izuzetno surovih vremenskih prilika, a spasilačke ekipe i dalje vode tešku borbu sa nevremenom kako bi evakuisale njihova tela.

Jedan od preživelih alpinista Haris Adilović, koji je bio na usponu, detaljno je za medije opisao trenutke kada je ekspedicija shvatila da se nalazi u životnoj opasnosti. On je naglasio da se grupa na Elbrus penjala samostalno, bez angažovanja lokalnog vodiča, ali da su svi članovi bili izuzetno fizički spremni i da su u BiH trenirali gotovo svakog vikenda.

- Prvi tim je odlučio da odustane i vrati se jer se jedan od učesnika u ranoj fazi uspona ozbiljno smrzavao. Drugi tim je nastavio, ali smo i mi nakon što smo prešli još oko 100 do 150 metara i postavili fiksno uže videli da su uslovi na samom vrhu još gori. Tada smo doneli odluku da se okrenemo i vratimo. Problem definitivno nije bio u nedovoljnoj pripremljenosti ekipe, svi smo bili iskusni i dobro smo se poznavali. Mislim da je glavni uzrok ove tragedije bila potpuno pogrešna vremenska prognoza - ispričao je Adilović.

Poziv u pomoć sa najvišeg vrha Evrope upućen je 25. jula, nakon čega je na terene Elbrusa odmah poslato osam pripadnika spasilačkih službi. Ruske ekipe najpre su pronašle tela dvojice stradalih, dok su naknadnom pretragom locirani i preostali članovi ekspedicije iz Bosne i Hercegovine. Međutim, iz Glavne uprave Ministarstva za vanredne situacije Ruske Federacije za Kabardino-Balkariju saopšteno je da ekstremno loši vremenski uslovi, jaka oluja i niske temperature u ovom trenutku potpuno onemogućavaju akciju evakuacije nastradalih.

Iz alpinističkog kluba „Vedro Zenica“, čiji su članovi bili nastradali, naglašavaju da nije reč o turistima ili amaterima, već o vrhunski obučenim i licenciranim alpinistima koji su organizovano učestvovali u visokogorskoj ekspediciji. Među poginulima je i dr Meliha Čaušević, poznati maksilofacijalni hirurg i dugogodišnji strastveni ljubitelj planinarenja.

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