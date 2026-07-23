Jedna osoba teško je povređena u saobraćajnoj nesreći koja se tokom noći dogodila u blizini kružnog toka kod Ušća u Beogradu.

Prema informacijama iz Hitne pomoći, udes se dogodio oko 3.35 časova, a povređeni je nakon ukazane prve pomoći hitno prevezen u Urgentni centar.

Tokom noći na beogradskim ulicama dogodile su se još tri saobraćajne nezgode u kojima je lakše povređeno pet osoba.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 126 puta, od čega je 16 intervencija bilo na javnim mestima.

Kako navode iz Hitne pomoći, za medicinsku pomoć tokom noći najčešće su se javljali hronični bolesnici.