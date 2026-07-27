Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu tokom vikend kontrole isključili su iz saobraćaja 36 vozača koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola, kao i dvojicu vozača kod kojih je utvrđeno prisustvo psihoaktivnih supstanci. Među njima bilo je i onih koji su za volan seli sa više od dva promila alkohola u krvi.

Saobraćajna policija sprovela je pojačanu kontrolu na području Niša i okolnih mesta, a rezultati su pokazali da veliki broj vozača i dalje ne poštuje osnovna pravila bezbedne vožnje.

Najveći prekršaji zabeleženi su kod dvojice vozača koji su, prema procenama policije, bili u stanju teške alkoholisanosti.

U Gadžinom Hanu zaustavljen je vozač "renoa" (54) koji je upravljao vozilom sa 2,29 promila alkohola u organizmu, dok je u Nišu kontrolisan vozač "honde" (26) sa 2,24 promila alkohola.

Protiv njih će biti podnete prekršajne prijave zbog nasilničke vožnje.

Za volanom sa više od jednog promila

Policija u Nišu zaustavila je i više vozača koji su upravljali automobilima sa visokim nivoom alkohola u krvi.

Kod vozača "nisana" (41), "seata" (57), "audija" (49) i "audija" (52) utvrđeno je prisustvo alkohola od 1,82, 1,46, 1,45 i 1,28 promila.

U Ražnju i okolini zaustavljeni su tridesetjednogodišnjak i dvadesetdevetogodišnjak koji su vozili "škodu" i "pežo" sa 1,72 i 1,27 promila alkohola, dok je u Svrljigu kontrolisan vozač "audija" (35) sa 1,60 promila.

Dvojica vozila pod dejstvom droge

Saobraćajna policija u Nišu isključila je iz saobraćaja i dvojicu vozača kod kojih su pronađene psihoaktivne supstance.

Vozač "fijata" (39) bio je pozitivan na kokain, benzodiazepin i metadon, dok je dvadesetdvogodišnji vozač drugog "fijata" upravljao automobilom pod uticajem marihuane.

Svim vozačima određeno je zadržavanje, a protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Tokom vikend kontrole na području Policijske uprave u Nišu ukupno je sankcionisano 745 vozača zbog različitih saobraćajnih prekršaja.