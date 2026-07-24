Slika i prilika blokaderske "elite" stiže iz Niša.

U zastrašujućem performansu odbornica pada u trans, preti i kune, demonstrira sve ono što bi blokaderi radili kada bi se dočepali vlasti.

Iseljavali bi neistomišljenike, jahali, tukli, zatvarali sve one koji se ne pridruže jednoumlju.

Odbornica opozicije Dragana Milutinović, na svoj sada već prepoznatljiv način, izazvala je neviđen skandal na današnjoj Javnoj raspravi saobraćajnog rešenja za Borsku ulicu, održanoj u Oficirskom domu u Nišu, kada je javno uputila niz neprimerenih i vulgarnih uvreda na račun predsednika GO Pantelej, Dragana Pavlovića, nazivajući ga “Bednikom, bednikom od čoveka i brukom za homo sapiens!”, uz pretnje “da će ga iseliti iz opštine Pantelej!”