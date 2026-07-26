Mirno selo Gornjane kod Bora danas je zavijeno u crno nakon stravične porodične tragedije u kojoj su ugašena dva mlada života. Vladimir S. (29) ubio je svoju devojku Maju P. (31), a potom izvršio samoubistvo vešanjem. Meštani su u neverici, a iza ove tragedije ostali su šok i brojna pitanja na koja istraga tek treba da odgovori.

Drama se dogodila danas oko 18 časova u porodičnoj kući u selu Gornjane kod Bora.

Vest o tragediji brzo se proširila selom, a meštani su ostali zatečeni onim što se dogodilo u njihovom mirnom kraju.

-Ne znam šta da kažem, ovo je strašno. Šta je moglo toliko da ga izbaci iz ravnoteže da uradi ovako nešto? On je bio dete za primer. Najbolji inženjer u kompaniji Zi Đin Koper. Živeo je sa ocem i bratom, a majka mu je pre dve godine umrla od raka. Dolazio je kod mene, šišala sam ga nedavno i tada mi se požalio koliko mu nedostaje majka, kako nema sa kim da razgovara, da se posavetuje i izjada. Ipak, brat i otac nisu kao majka. Pitala sam ga u šali za devojke, a on mi je rekao: „Ma ima ih, devojke ko devojke“ - ispričala je kroz suze jedna meštanka Gornjana i prijateljica porodice.

Jeziv prizor zatekla porodica

Prema nezvaničnim informacijama, Vladimirov brat i otac u trenutku tragedije nisu bili kod kuće.

Brat, koji takođe radi u kompaniji Zi Đin Koper, bio je na poslu, dok je otac otišao u Bor da završi obaveze.

Kuća je bila pod video-nadzorom, a upravo su snimci kamera navodno pomogli porodici da shvati šta se dogodilo.

Brat je slučajno pogledao u kamere i video šta se dešava u dvorištu. Video je da Vladimir napada Maju. Nije mogao da veruje šta gleda - ispričala je komšinica.

Prema njenim rečima, nakon napada Vladimir S. je otišao u pomoćni objekat, gde je kasnije pronađen mrtav.

Maja pokušala da pozove pomoć

Kako se saznaje, Maja P. je u jednom trenutku uspela da pozove člana porodice i kroz plač kaže da je nevenčani partner napada.

Zabrinuti rođaci obe porodice odmah su krenuli ka kući, ali su po dolasku zatekli jezivu scenu.

Dvorište i kuća bili su puni krvi, Maja nije davala znake života, dok je Vladimir S. pronađen obešen.

Istraga treba da utvrdi sve okolnosti

Policija je obavila uviđaj, a nadležno tužilaštvo utvrđuje sve okolnosti koje su prethodile tragediji.

Za sada nije poznato šta je bio motiv zločina, kao ni šta se tačno događalo u poslednjim trenucima pre nego što je tragedija odnela dva života.

Meštani Gornjana kažu da i dalje ne mogu da poveruju da se ovakav zločin dogodio u njihovom kraju.

Alo/Informer