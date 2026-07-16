U prvih šest meseci 2026. godine na putevima Srbije poginulo je 188 ljudi, što je za 39 manje nego u istom periodu prošle godine, dok je u saobraćajnim nesrećama povređeno oko 8.300 osoba, odnosno približno 500 manje nego lane.

Načelnik Uprave saobraćajne policije pukovnik policije Slaviša Lakićević ocenio je da je nastavljen trend smanjenja broja poginulih, ističući da su tokom prvih šest meseci zabeležena čak 73 dana bez ijedne žrtve u saobraćaju.

Ipak, upozorio je da su pojedini dani bili izuzetno tragični – 8. marta poginulo je šest osoba, dok su tokom još dva dana evidentirane po pet žrtava.

Brzina i dalje odnosi najviše života

Prema podacima saobraćajne policije, najveći uzrok smrtonosnih nesreća i dalje je neprilagođena brzina, a slede propusti vozača, vožnja pod dejstvom alkohola, gubitak kontrole nad vozilom i neiskustvo.

U gotovo svim kategorijama učesnika u saobraćaju zabeležen je pad broja poginulih. Najveće smanjenje registrovano je kod putnika u automobilima – čak 33 odsto, dok je broj stradalih pešaka manji za 10 procenata.

Lakićević je posebno ukazao na problem nekorišćenja sigurnosnog pojasa.

– Sigurnosni pojas smanjuje rizik od smrtnog stradanja za više od 70 odsto, ali ga putnici na zadnjem sedištu u Srbiji i dalje koriste u veoma malom procentu – rekao je on.

Četvoro dece izgubilo život

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da su ove godine u saobraćajnim nesrećama poginula četiri deteta – dvoje kao pešaci i dvoje kao putnici u vozilima.

Iako je to manje nego prošle godine, nadležni poručuju da je cilj da nijedno dete ne strada na putevima.

Zabrinjavajući su i podaci o motociklistima i drugim vozačima dvotočkaša. U prvih šest meseci poginulo je 30 osoba iz ove kategorije, uglavnom mlađih od 30 godina, a svaki četvrti nastradali nije koristio zaštitnu kacigu.

Gotovo 800.000 saobraćajnih prekršaja

Saobraćajna policija je od početka godine otkrila skoro 800.000 prekršaja.

Najviše je zabeleženo prekoračenja brzine – gotovo 289.000, što je 14 odsto više nego prošle godine.

Otkriveno je i više od 27.000 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, dok je broj vozača zatečenih pod dejstvom psihoaktivnih supstanci povećan čak za 63 odsto.

Policija je evidentirala i gotovo 82.000 prekršaja zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, kao i više od 26.000 slučajeva nepropisne upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje.

Jedini pozitivan pokazatelj među najtežim prekršajima jeste pad broja slučajeva nasilničke vožnje za sedam odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Pojačane kontrole tokom letnje sezone

Zbog povećanog intenziteta saobraćaja tokom letnjih odmora, Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa partnerima sprovodi pojačane kontrole i preventivne kampanje usmerene na bezbedniju vožnju.

Iz Agencije za bezbednost saobraćaja navode da je u prvih šest meseci poginulo 45 mladih uzrasta od 15 do 30 godina, zbog čega se posebna pažnja posvećuje edukaciji mladih vozača i motociklista kroz praktične obuke i preventivne kampanje širom Srbije.