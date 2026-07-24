Lubenica i dinja nezaobilazni su deo letnje trpeze, ali stručnjaci upozoravaju da način na koji ih kupujemo može biti jednako važan kao i njihov kvalitet.

Mnogi se odlučuju za već isečene polovine ili četvrtine jer su praktične, naročito ako ne žele da kupuju ceo plod. Međutim, nutricionisti ističu da upravo takvo voće može predstavljati zdravstveni rizik ukoliko nije pravilno čuvano.

Zašto je isečena lubenica rizičnija?

Nutricionista Pablo Ojeda, gostujući u emisiji „Más Vale Tarde“ na španskoj televiziji La Sexta, upozorio je da bi potrošači trebalo da izbegavaju kupovinu unapred isečenih lubenica i dinja koje nisu rashlađene.

Kako objašnjava, cela lubenica zaštićena je debelom korom koja sprečava prodor mikroorganizama. Međutim, nakon sečenja njena unutrašnjost postaje znatno osetljivija na razvoj bakterija.

Ako isečeno voće stoji na sobnoj temperaturi ili nije dovoljno ohlađeno, povećava se rizik od razmnožavanja bakterija koje mogu izazvati trovanje hranom.

Zašto je važno da bude u frižideru?

Stručnjaci preporučuju da se isečeno voće čuva na temperaturi ispod 5 stepeni Celzijusa kako bi se usporio razvoj mikroorganizama.

Poseban problem predstavlja prekid hladnog lanca, odnosno situacija kada isečeno voće duže vreme stoji van rashladne vitrine, naročito tokom letnjih vrućina.

Još jedna navika može biti problem

Ojeda je upozorio i na prizor koji se često može videti u prodavnicama – kupci prstima dodiruju presečenu lubenicu ili dinju kako bi proverili njenu zrelost.

Takvo rukovanje može dodatno povećati rizik od kontaminacije, posebno ako voće nakon toga ostane satima izloženo na višoj temperaturi.

Kako bezbedno čuvati lubenicu kod kuće?

Najbezbedniji izbor je kupovina cele lubenice ili dinje, koju ćete iseći neposredno pre konzumacije.

Nakon sečenja preporučuje se da voće:

odmah stavite u frižider,

čuvate u zatvorenoj posudi ili umotano zaštitnom folijom,

ne ostavljate dugo na sobnoj temperaturi, posebno tokom leta.

Na taj način smanjuje se mogućnost razvoja bakterija i voće duže zadržava svežinu, ukus i kvalitet.

Iako kupovina već isečenog voća može uštedeti vreme, nekoliko minuta potrebnih da sami isečete celu lubenicu ili dinju može biti jednostavan način da dodatno zaštitite svoje zdravlje tokom toplih letnjih dana.