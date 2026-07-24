Žena koja je teško povređena u saobraćajnoj nesreći na ulazu u Laćarak preminula je danas oko 12.30 časova u bolnici.
Do nesreće je došlo u petak, kada je žena kao pešak krenula da pređe kolovoz na pešačkom prelazu kod prodajnog centra Domis.
U tom trenutku na nju je naleteo putnički automobil.
Od siline udarca zadobila je teške telesne povrede, nakon čega je vozilom Hitne pomoći prevezena u bolnicu. Lekari su se borili za njen život, ali je ona danas podlegla zadobijenim povredama.
Policija je nakon nesreće izvršila uviđaj, a o događaju je obavešteno nadležno tužilaštvo koje će, zajedno sa policijom, utvrditi sve okolnosti ove teške saobraćajne nesreće.
Alo/Kurir
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