Žena koja je teško povređena u saobraćajnoj nesreći na ulazu u Laćarak preminula je danas oko 12.30 časova u bolnici.

Do nesreće je došlo u petak, kada je žena kao pešak krenula da pređe kolovoz na pešačkom prelazu kod prodajnog centra Domis.

U tom trenutku na nju je naleteo putnički automobil.

Od siline udarca zadobila je teške telesne povrede, nakon čega je vozilom Hitne pomoći prevezena u bolnicu. Lekari su se borili za njen život, ali je ona danas podlegla zadobijenim povredama.

Policija je nakon nesreće izvršila uviđaj, a o događaju je obavešteno nadležno tužilaštvo koje će, zajedno sa policijom, utvrditi sve okolnosti ove teške saobraćajne nesreće.

Alo/Kurir

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