Policija u Subotici uhapsila je Danicu T. (67) zbog sumnje da je na spavanju sekirom ubila sina Sergeja (42), koji je preminuo u bolnici.

Ubijeni je bio u stanju teške alkoholisanosti, ali se tada još nije znalo šta se dogodilo u porodičnoj kući između sina i majke pre zločina. Kada je napala sina, Danica je pozvala policiju i sačekala patrolu u kući u gradskom naselju Mali Bajmok. Ona ga je, prema nezvaničnim saznanjima, sa dva udarca sekirom u predelu uha i temena usmrtila.

„Bar pet puta ga je u poslednjih mesec dana Hitna pomoć dovozila i odvozila. Svaki put je bio mrtav pijan. Jednom smo ga videli kako leži nasred ulice. Pričao sam s Danicom nekoliko puta i ona mi je govorila da ni sama ne zna šta da radi. Dan pre tragedije pila je s nama kafu i razgovarala, ništa neobično nisam primetio. Ko zna šta se kod njih dogodilo“, rekao je prvi komšija.

Sergej je radio na železnici kao pregledač kola i nedavno je dobio otkaz, od kada je, prema navodima, počelo njegovo nekontrolisano pijanstvo i maltretiranje majke.

Istražni sudija Višeg suda odredio je osumnjičenoj Danici pritvor u trajanju do 30 dana.

Zločin se dogodio 2013. godine.

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