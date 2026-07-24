Ogromne gužve u saobraćaju bile su na svim prilazima Brankovom mostu, u smeru ka centru grada, pošto je oko 16 časova došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali automobil marke "škoda" i taksi vozilo "seat altea". Kako se saznaje, od siline udarca, taksi se prevrnuo na krov.

Očevici su prvobitno posumnjali da je vozač prevrnutog taksi vozila pobegao sa lica mesta, što je izazvalo dodatnu pometnju. Međutim, kako se saznaje, vozač nije pobegao posle udesa, već je, verovatno usled šoka ili potrebe, u trenutku nakon nesreće otišao do obližnje prodavnice.

Prema prvim informacijama, u udesu je povređena žena (49), koja je zadobila povrede grudnog koša i ona je prevezena u bolnicu.

Uviđaj je obavljen i utvrđuju se sve okolnosti ove nesreće.

Alo/Telegraf

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