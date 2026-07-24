Osuđenica Zlata S. u KPZ Požarevac je danima držala mrtvu bebu ispod kreveta, a da to monstruozno delo niko nije primetio!

Telo je nađeno u večernjim satima tek nakon što je Zlata u nervnom rastrojstvu pokušala da sebe izgrebe po vratu. Ona je odmah poslata u Opštu bolnicu u Požarevcu, dok je telo bebe odneto na obdukciju.

Uzrok smrti, međutim, nije utvrđen jer zbog stanja tela obducenti nisu mogli da se izjasne da li je dete ubijeno posle porođaja ili je umrlo prirodnom smrću.

Neprijatan miris iz kese

- Telo je nađeno deset dana nakon porođaja, i zbog stanja u kome je bilo obdukcijom nije mogao da se utvrdi tačan uzrok smrti. Izveštaj je prosleđen tužiocu u Požarevcu. U ovom momentu Zlata ne može da se tereti za ubistvo novorođenčeta - rekao je izvor upućen u istragu.

Telo je na obdukciju odneo S. K, radnik "Komunalne službe” koji je ispričao da se iz kese u kojoj je bila beba osećao veoma jak, neprijatan miris, zbog čega je bio siguran da je smrt nastupila pre više dana.

- Bio sam dežuran kada je pozvala policija i zatražila da mrtvo novorođenče odnesemo na obdukciju. U KPZ nas je stražar odveo do tog paviljona. U hodniku u crnoj plastičnoj kesi bilo je telo bebe. Uzeo sam kesu, bila je teška oko dva kilograma. Nismo je otvarali, ali je u dokumentaciji pisalo da se radi o novorođenčetu ženskog pola. Kesu smo stavili u kutiju, a zatim u posudu za transport i prevezli na Odeljenje patologije - izjavio je S. K.

Zanimljivo je da niko u zatvoru, čak ni njene cimerke u ćeliji, nisu znale da je Zlata u drugom stanju.

Bila u poluzatvorenom odeljenju

- Porodila se tajno, sama, u kupatilu. Sutradan je žena, komandir Odeljenje na kome je bila, primetila da joj nije dobro. Odvela ju je kod lekara, ali je ona doktoru rekla da je dobila menstruaciju i da ima obilnije krvarenje. Doktor je predložio da je uputi na pregled kod ginekologa u bolnicu, ali je Zlata to odbila - kazao je izvor.

Zlata se u zatvoru nalazila u poluzatvorenom odeljenju koje podrazumeva da ima izlaske na vikend i u vreme praznika.

- Pretpostavlja se da je u to vreme dok je koristila slobodne dane za izlaske i ostala u drugom stanju. Zbog toga što se nije vraćala na vreme protiv nje je pokrenut disciplinski postupak i ona je smeštena u zatvoreno odeljenje u kome je bila zadnjih meseci, i to u ćeliji sa još šest osuđenica - naveo je izvor.

Ovaj stravičan slučaj je otkriven u maju 2016. godine, u trenutku kada je Zlata imala 38 godina, a njen sin 16 i ćerka 11 godina. Tada je otkriveno da sin, čiji otac nije poznat, od 2008. godine živi kod Zlatine majke po odluci Centra za socijalni rad, dok je mlađa ćerka iz vanbračne zajednice poverena ocu.

Alo/Blic

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