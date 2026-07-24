Četvorogodišnja devojčica poreklom iz Bosne i Hercegovine izgubila je život nakon strujnog udara u kući njenih babe i dede u italijanskom mestu Motta de’ Conti. Tužilaštvo je otvorilo istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti tragedije. Nesreća se dogodila u nedelju, 19. jula, dok je devojčica, prema dosad dostupnim informacijama, boravila u kući zajedno sa braćom i sestrama.

Članovi porodice odmah su je odvezli u bolnicu u Casale Monferratu. Lekari su pokušali da joj spasu život, ali je devojčica, uprkos njihovim naporima, preminula. Tužilaštvo u Vercelliju naložilo je istragu i obdukciju, koja je u međuvremenu obavljena. Istražioci proveravaju električne instalacije u objektu, a među mogućim uzrocima nesreće spominju se neizolovani kablovi. Konačan uzrok smrti i eventualna odgovornost biće poznati tek nakon završetka svih veštačenja.

Porodica se iz Bosne i Hercegovine pre oko tri meseca doselila u ovo malo poljoprivredno mesto. Komšije navode da su novi stanovnici živeli mirno i povučeno, a da su za tragediju saznali nakon što su ispred kuće primetili dolazak nadležnih službi. Prema navodima italijanskih medija, telo devojčice trebalo da bude prevezeno u Bosnu i Hercegovinu, gde će biti obavljena sahrana.

Gradonačelnica Motta de’ Contija Emanuela Kirci izrazila je saučešće porodici u ime lokalne zajednice. Poručila je da je prerano ugašen jedan mladi život te da su stanovnici ovog mesta ujedinjeni u solidarnosti s porodicom koja prolazi kroz neizmernu bol.

Alo/Sandžak Danas

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