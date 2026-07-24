Direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac rekao je za RTRS da srpski narod mora da ima spisak svojih žrtava stradalih u Drugom svetskom ratu i poslednjem ratu `90-ih godina.

- Mi moramo da popišemo naše žrtve. Tvrdim da je to moguće, jer popisujem žrtve iz devedesetih. To nije veliki istorijski razmak, odnosno vremenski. Moguće je izvući sećanje naroda. Ko iz prve, druge ili treće generacije ne zna ko mu je stradao u porodici za vreme Drugog svetskog rata, onda s njim ili njegovom porodicom nešto nije u redu. Svako od nas može to da "izvuče". I to je to kolektivno izvlačenje sećanja naroda, što pre to bolje - rekao je Štrbac.

On je upitao "zar nije strašno da u Srbiji postoji pet katedri za istoriju, a da niko nije do sada napisao disertaciju o Jasenovcu?".

- Spisak žrtava nam treba ne zbog Hrvata ili bio koga na svetu, već zbog nas - poručio je Štrbac.