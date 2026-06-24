Iako je Evropska komisija godinama najavljivala EES (Entry/Exit System) kao čudo moderne tehnologije, u praksi je doneo samo frustraciju. Sistem, koji je obavezan za državljane trećih zemalja, pa tako i za Srbiju, od putnika zahteva potpuno nove procedure koje usporavaju prelazak granice.

Ono što je izazvalo najveći revolt jeste obavezan izlazak iz vozila. Za razliku od ranijeg perioda kada su se pasoši davali kroz prozor automobila, sada svi putnici moraju fizički da izađu, stanu u red ispred kućica i poziraju za fotografisanje i davanje otisaka prstiju.

Uz to, građani van EU se usmeravaju u posebne, spore trake, što kod mnogih stvara osećaj diskriminacije i psihološki pritisak da su građani "drugog reda".

Zbog ovakvog stanja, planiranje putovanja postalo je nemoguća misija, jer putnici zbog nepredvidivog čekanja propuštaju letove, vozove ili ugovorene termine u hotelima.

Jedina olakšavajuća okolnost za naše turiste ovog leta jeste to što je Grčka odlučila da obustavi primenu ovog sistema za državljane Srbije do 30. avgusta, kako bi se izbegle katastrofalne gužve u špicu sezone.

"Ovo nije humano"

Putnici iz Srbije ne kriju ogorčenje novim pravilima, a zbog izuzetno iscrpljujućih procedura i čekanja i po četiri sata na vrućini, mnogi tvrde da ovakav sistem ne pomaže nikome.

"Više sam vremena provela čekajući na granici nego u vožnji, i to u 21. veku, meni je to potpuno nečuveno. Tretiraju nas kao stoku, a ne kao ljude. Čim stignete na granicu, teraju sve iz automobila napolje, bez izuzetka. Gledala sam ljude koji jedva stoje, na štakama, kako moraju da izlaze. Roditelji vade malu decu iz sedišta i podižu ih da bi ih kamera usnimila. Tretiraju nas kao stoku, a ne kao ljude. I onda ide fotografisanje. Ali ne jednom, nego svaki put iznova. Za tri dana su me fotografisali četiri puta... Ovo nije humano. I stvarno ne vidim kome ovaj sistem pomaže, jer putnicima sigurno ne", kaže Biljana iz Vršca koje je doživela neprijatnost u tranzitu kroz Hrvatsku.

Iskustvo je na ulasku u EU je podelio i Milan (44) iz Beograda.

"Važno je da vozači znaju da im mapa ne pokazuje ni izbliza vreme zadržavanja, tu više nema pravila. Dosadašnje iskustvo pokazuje da su dva sata neki standard čekanja. Iako sam prvobitno razumeo da se otisci prstiju uzimaju samo jednom i potom važe tri godine, od početka primene su mi već tri puta uzimali otiske. Imajte u kolima tečnost, grickalice, ne znam kako su se snalazili ljudi sa malom decom. Preporuka je da i fiziološke potrebe obavite na vreme, jer jednostavno ne znate koliko ćete biti u koloni", rekao je on.

Šta je EES sistem i 10 nedoumica

EES je automatizovani sistem EU koji digitalno registruje ulaske i izlaske državljana zemalja koje nisu članice Šengena, a u potpunosti se primenjuje od 10, aprila.

Zamenjuje ručno pečatiranje pasoša, a podrazumeva uzimanje biometrijskih podataka (fotografisanje lica i skeniranje otisaka prstiju) pri prvom ulasku u EU. U teoriji, svaki naredni prelazak bi trebalo da zahteva samo skeniranje pasoša, koji sistem automatski proverava, računajući ujedno i koliko dana ste proveli u Šengenskoj zoni.

Ovo je 10 nedoumica o EES:

1. Svaki put se izlazi iz vozila

Izlazak iz automobila obavezan je svakog puta, a ne samo kada se sistem prolazi po prvi put. Isto tako - svaki put se predaje pasoš, svaki put će carinici ili da vam skeniraju lice, ili će uzeti otisak prsta ili uraditi obe procedure, jer nakon registracije, kada se stvara EES dosije putnika, sledi verifikacija.

2. Registracija i verifikacija

Bez obzira na to da li je u pitanju ulazak ili izlazak iz zemalja Šengena, svaku osobu koja do sada nije registrovana i nema svoj EES dosije, čeka proces registracije na ulazu ili izlazu iz zemlje.

Proces registracije podrazumeva:

predaju pasoša

skeniranje lica

otisak četiri prsta desne ruke

graničnu kontrolu, u smislu da se iz pasoša uzimaju lični podaci

Svaki sledeći put kada je EES sistem u funkciji, putniku se radi verifikacija, koja, u zavisnosti od graničnog prelaza, može da podrazumeva i ceo proces registracije, u smislu da opet skeniraju lice i uzimaju otiske prstiju, ili mogu samo da uzimaju otiske prstiju ili samo skeniraju lice.

3. Ukoliko ste se registrovali, a gužva je, svakako ćete čekati

Ono što bi svi putnici trebalo da znaju jeste da ukoliko se nađu u koloni, a već su se registrovali u EES sistem, moraće da čekaju, zbog verifikacije koja takođe zahteva izlazak iz vozila, predaju putne isprave i na kraju uzimanje jednog od dva ili oba biometrijska podatka.

U zavisnosti od graničnog prelaza postoje 3 načina verifikacije:

pasoš - otisak

pasoš - skeniranje lica

pasoš - skeniranje lica - otisak

4. Šta ako pređete granicu, a niste se registrovali u EES sistem

Bez obzira na to da li je osoba ušla sa EES sistemom ili bez njega u zemlju EU, ista situacija je i na ulazu i na izlazu. Na primer, ako putujete u Budimpeštu i pređete granicu kad ne radi novi sistem, a niste se još registrovali, to vas čeka kad se vraćate u Srbiju. I svaki sledeći put, bilo da je ulazak ili izlazak iz zemlje, putnik se verifikuje.

5. Kako izgleda izlazak iz EU

Ukoliko ste se prilikom ulaska u EU registrovali, čeka vas proces verifikacije, koji isto može da potraje. Ako ste niste registrovali prilikom ulaska u EU, onda vas čeka registracija.

6. Pasoš predajete uvek, ali uz dodatne procedure

Pasoši će se, kao i do sada, predavati svakog puta graničnoj policiji, s tim što će pored toga putnici prolaziti kroz dodatne procedure - skeniranje lica i ostavljanje otisaka prstiju desne ruke.

7. Deca i EES sistem

Decu stariju od 12 godina roditelji pre putovanja treba da pripreme na to da će morati da daju otisak prsta i da budu fotografisani. Deca do 12 godina samo predaju pasoš i skeniraju lice, i moraju da izađu iz vozila bez obzira na starosnu dob.

8. Najveće gužva ako idete autobusom

Mnogi turisti koji su na putovanja krenuli autobusom gorko su zažalili, jer su čekali više sati kako bi prešli granicu, upravo zbog EES sistema.

9. EES i ETIAS

Ranije se čulo za ETIAS, pa čak i da će "pomoći" da se u neka buduća vremena gužve koje bi EES prouzrokovao smanje. Taj sistem zbunio je i neke naše turističke radnike, ali važno je znati da to nije isto što i EES.

10. EES i aerodrom

EES sistem se primenjuje i na aerodromima, gde su postavljeni tzv. EES kiosci u kojima se putnici registruju.

Detaljan vodič za registraciju u EES kioscima na aerodromima – korak po korak, sekund po sekund čitajte na ovom linku.