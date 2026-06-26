Viši sud u Beogradu, po predlogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izdao je međunarodnu poternicu protiv dvojice muškaraca osumnjičenih da su učestvovali u ubistvu Darka Veskovića Prike u Kumodražu.

Kako se navodi u saopštenju Višeg suda u Beogradu, protiv dvojice osumnjičenih za teško ubistvo Veskovića, N.K. i D.DŽ. određen je pritvor u odsustvu koji može trajati najduže 30 dana.

- Pritvor je prema okrivljenima N.K. i D.DŽ. određen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211 stav 1 tačka 1, 3 i 4 Zakonika o krivičnom postupku, i to: usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da su osnovano sumnjivi da su izvršili krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - navodi se.

Istovremeno, prema okrivljenima N.K i D.DŽ. naređeno je izdavanje međunarodne poternice, koju će raspisati MUP RS, Potražno odeljenje.

To znači da će po hapšenju osumnjičeni biti odmah sprovedeni u pritvor.

- Okrivljenom N.K. na teret je stavljeno izvršenje krivičnog dela Teško ubistvo iz člana 114 stav 1 tačka 1 i 3 Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim delom Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 4 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika i krivičnim delom Teška telesna povreda iz člana 121 stav 1 Krivičnog zakonika, a okrivljenom D.DŽ. stavljeno je na teret izvršenje krivičnog dela Teško ubistvo u pomaganju iz člana 114 stav 1 tačka 1 i 3 u vezi člana 35 Krivičnog zakonika - navodi se u saopštenju.

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