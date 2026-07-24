Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će sednica Skupštine Srbije biti zakazana za ponedeljak, 27. juli i istakla da će se na njoj videti da li većina u parlamentu ima povernja u vladu Đure Macuta.

"Imamo 30 dana (od glasanja nepoverenja Vladi) da se nova vlada formira, ako se ne formira nova vlada, onda se raspušta parlament", rekla je Brnabić za K1 i dodala da od tada ima 60 dana do izbora.

Naglasila je i da će sednica parlamenta biti zakazana danas u 12 časova.

Kako je navela, može da se desi da parlament i dalje ima poverenje u Vladu premijera Macuta.

"Samo da vidimo da li parlament ima poverenje u vladu ili nema", dodala je ona.

Ona je navela da će danas održati pres konferenciju na kojoj će "imati da kaže nekoliko važnih stvari".

Grupa od 62 narodna poslanika podnela je 13. februara Predlog za glasanje o nepoverenju vladi.

Predlog su podneli poslanici Narodnog pokreta Srbije - Novog lica Srbije, Stranke slobode i pravde, Srbija centra, Mi snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović, Ekološkog ustanka, Zeleno-levog fronta, Pokreta slobodnih građana, POKS-a i samostalni poslanik Miloljub Albijanić.

Razlog zbog koga traže glasanje o nepoverenju vladi, kako se navodi u obrazloženju, je postojanje osnovane sumnja u, kako tvrde, umešanost pojedinih članova vlade u slučaj Generalštab, kao i to što predsednik Vlade tim povodom nije preduzeo nijedan akt.

Predlog za glasanje o nepoverenju vladi pred poslanicima je prvi put bio 15. aprila, ali sednica nije održana jer u dva navrata nije bilo kvoruma za rad, kao ni sledećeg dana u trećem pokušaju.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je tada da je od 62 poslanika koji su potpisali zahtev za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije na sednici bilo prisutno njih 44 i dodala da to pokazuje koliko su predstavnici opozicije ozbiljni u svojim namerama.