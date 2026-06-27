Pokrenuta je istraga protiv muškarca N. K. zbog sumnje da je izvršio stravičnu likvidaciju Darka V. (46), zvanog Prike, kao i protiv još nekoliko osoba zbog sumnje da su mu pomagali. Navodno je N. K. usmrtio Priku tako što je glumio da se javio na oglas za posao u tom kafiću!

Kako smo ranije pisali, Darko V. ubijen je u ponedeljak, 22. juna, oko 15.40 sati u kafe-baru u Ulici Peke Dapčevića u Kumodražu nakon što je ustao od stola da se rukuje sa muškarcem koji je ulazio u lokal, da bi mu napadač, čim mu je žrtva okrenula leđa, ispalio hice direktno u glavu i nastavio da puca dok su šokirani gosti ležali na podu. Prijatelj koji je bio u Darkovom društvu Vuk M. pogođen je s dva metka i u teškom je stanju, ali stabilno.

Napadač je nakon zločina pobegao u nepoznatom pravcu, zbog čega je beogradska policija odmah proglasila akciju „Vihor“ i pokrenula intenzivnu potragu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je da se za N. K. i D. Dž, koji se nalaze u bekstvu, bude raspisana poternica i da im se odredi pritvor, u vezi s istragom ubistva u ugostiteljskom objektu na Voždovcu. Kako se navodi u saopštenju tog tužilaštva, istraga protiv N. K. je pokrenuta zbog postojanja sumnje da je u kafiću na podmukao način lišio života oštećenog Darka V. i doveo u opasnost život četiri gosta ugostiteljskog objekta, a protiv D. Dž. zbog sumnje da mu je u tome pomogao.

- Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom N. K. na teret se stavlja krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delima nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i teška telesna povreda, a D. Dž. Na teret se stavlja krivično delo teško ubistvo u pomaganju. N. K. i D. Dž. se nalaze u bekstvu zbog čega je tužilaštvo predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da im odredi pritvor i da donese naredbu za raspisivanje poternice - navedeno je iz tužilaštva.

Zatim je Viši sud u Beogradu, po nalogu tužilaštva izdao međunarodnu poternicu protiv dvojice osumnjičenih.

Prema pisanju „Novosti“, osumnjičeni je navodno glumio radnika koji traži posao i došao je u kafić da razgovara o poslu i uslovima rada u kafiću koji je držao upravo Darko V., zvani Prika. Prethodno se osumnjičeni javio na oglas kojim su traženi pica-majstori i konobari, kada je zakazao susret sa Darkom V., kada ga je i izrešetao.

Inače, kako navodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, sprovođenje dokaznih radnji određeno je protiv M. T. E. i D. V. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili po jedno krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. M. T. E. i D. V. su saslušani pred postupajućim javnim tužiocem nakon čega je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predloženo da im odredi pritvor.

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